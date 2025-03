Luis del Val: "Lo que más vale es el minero, la vida del minero que sale a la superficie"

En efecto, ya ha pasado el primer cuarto de este siglo y hablamos casi todos los días mucho de la inteligencia artificial del presente y de la robótica del futuro. Pero en las galerías de la mina, los hombres de carne y hueso horadan las entrañas de la tierra exactamente igual que en el pasado. Y, como ayer, como siempre, el derrumbe de la tierra o la explosión de grisú provoca la noticia estremecida, tan desgraciadamente común en Asturias, y al poco, a la entrada de la mina, se congrega un grupo ceñido por la angustia, con rostros de madres que no saben si su hijo saldrá por su pie o de esposas que se despidieron de sus maridos cuando el día aún era noche e ignoran si saldrá del fondo de la tierra ya cadáver para llevarlo a que lo envuelva otro montón de tierra en un cementerio.

Y cuando no es el metano que explosiona o el derrumbe de una galería, es el polvo que traspasa los filtros nasales y se cuela hasta los pulmones, o los metaloides que envenenan el aire que el minero respira y acortan su existencia o lo empujan a la enfermedad. Hemos cumplido el primer cuarto de este siglo XXI y hay drones del presente y diseños maravillosos de robots del futuro, pero el picador y el barrenador son seres humanos que emplean las herramientas de ayer y de siempre, sea para extraer oro o carbón.

Y cuando la vagoneta que empuja el minero sale a la superficie, lo que más vale —habrá que repetirlo miles de veces si es necesario— no es el carbón que contiene la vagoneta, ni aunque fueran pepitas de oro, porque lo que más vale es el minero, la vida del minero que sale a la superficie. Y cuando eso se sepa, se acepte y se exija, los gastos en seguridad no parecerán cuantiosos y no se reproducirá tan a menudo esa estampa de tragedia y angustia que es la historia de siempre: unos hombres que entran por su pie a trabajar y salen muertos o malheridos, tendidos en una camilla.