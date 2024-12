Luis del Val: "Me duele que se cumpla un dicho de mi tía Pascualina, no es lo mismo predicar que dar trigo, y el trigo"

Nuestro amigo común Ernesto Sáenz de Buruaga me presentó a Francisco Luzón hace una docena de años. Me pareció una persona entusiasta, llena de proyectos, de esos seres que te estimulan, al poco le diagnosticaron que padecía de ELA. Al principio no noté nada en él, pero en las sucesivas ocasiones comenzaron a notarse los efectos del deterioro. La última me produjo un gran dolor, fue una entrevista aquí en la radio, ya no podía hablar, articulaba el texto con la mano en una máquina que llevaba consigo y la máquina hablaba por él.

Me impresionó esa deriva tan terrible como imparable. Precisamente por esa experiencia me alegré enormemente cuando el Congreso de los Diputados olvidó las estériles discusiones políticas y unieron sus votos los partidos para aliviar la situación de enfermos y familiares. Pero me duele que se cumpla un dicho de mi tía Pascualina, no es lo mismo predicar que dar trigo, y el trigo, es decir, las ayudas a los enfermos y sus familias no llegan.

Me siento tan engañado como si fuera uno de los damnificados por el retraso, y me duele esta persistencia de las apariencias por encima de la eficacia. Me daña comprobar que lo importante es la foto, el relato, la propaganda, y que en el fondo, cuando se prometen viviendas de alquiler o ayudas a los enfermos o subvenciones a quienes han sido machacados por la riada, se demuestre con el calendario que parece que le importa una mierda a la familia que no encuentra vivienda, el enfermo o el damnificado por la dana.

De la misma manera que aquella diputada dijo que ellos no podían ir a salvar vidas a Valencia, espero a ver qué cínica egoísta hace de María Antonieta y dice que si los familiares de los enfermos de ELA no pueden comprar pan, que compren pasteles. Por cierto, querido Ángel, esa cita de María Antonieta es falsa, pero lo de la diputada socialista no, para nuestra desgracia.