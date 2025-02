Luis del Val: "Ningún gobierno de España ha luchado con eficacia para acabar con el paro juvenil en el campo de Gibraltar"

En el campo de Gibraltar se encuentran la línea y Algeciras, que ostentan la poco satisfactoria marca de ser las localidades con mayor tasa de paro en España. También, por desgracia, es fácil encontrar la coherencia del mayor porcentaje de paro juvenil. Y ya, puestos a ser sinceros y continuar por el camino de las causas y los efectos, tropezarnos con un alto índice de jóvenes relacionados con los negocios de la droga.

Hace poco, este pasado verano, estuve un par de días con un periodista de Nueva York al que conocí hace años en Los Ángeles. Es mucho más joven que yo y creo que también más inteligente. Y me hizo una lúcida radiografía de por qué en algunas zonas del Bronx, sobre todo en Mott Haven y en el este de Harlem, hay tantos jóvenes que se dedican al trapicheo de la droga.

No busquemos el ejemplo facilón de una familia desestructurada, con una madre con dos hijos de dos padres diferentes, que ninguno de ellos vive allí, porque la madre ha encontrado un novio que también interpreta el papel de padrastro. No, una familia normal donde los hijos crecen, iban a la escuela, salen de la escuela y encuentran un trabajo. ¿Qué sucede? Que el joven no gana mucho dinero, pero tiene un vecino de su misma edad que maneja fajos de dólares porque se dedica al negocio rentable de la droga. Y claro, en un año el vecino lo capta y el joven honesto se pasa al oficio más rentable.

Ningún gobierno de España ha luchado con eficacia para acabar con el paro juvenil en el campo de Gibraltar. Además, el peor ministro de interior que ha habido en España desde 1977 tiene abandonada de recursos a la Guardia Civil de la zona, que se juega la vida y lo más terrible, la pierde, que es algo así como enviar a los soldados a una guerra con peores armas que las que tiene el enemigo. Esa zona está a punto de convertirse como una de esas regiones de México donde se ve que hay un Estado fallido. No queremos medallas sobre ataúdes que contienen el cuerpo yerto de un Guardia Civil. Queremos jóvenes que se ganen la vida con honradez y redadas eficaces que demuestren que ganar dinero fácil es el camino que conduce a la cárcel.