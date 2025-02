La idea de cuatro médicos del Hospital Gregorio Marañón que cambió la vida de quienes tienen esta discapacidad: más de 1 millón en España

En el año 2002 el Hospital General Universitario Gregorio Marañón creó una unidad especial con la ayuda de cuatro especialistas que, 23 años después, se han consolidado como referencia en el tratamiento de personas con diversidad funcional. Concretamente, con una discapacidad con la que cuentan más de un millón de personas en nuestro país. Un hospital madrileño que, ya de por sí, cuenta con 46 áreas de especialización.

Más de un millón de pacientes en España

Y es que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en nuestro país existen 1.230.000 personas con discapacidad auditiva, o lo que es lo mismo, sordas. De igual manera, y según recoge la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), el 98% de ella emplea el lenguaje oral para comunicarse, mientras que 27.300 personas emplean la lengua de signos (2,2%).

Así, el 90% de las personas sordas nacen en familias oyentes. Como explica Expósito en La Linterna, luego, son las únicas que presentan esta discapacidad en la casa. Hacerles una evaluación de su salud mental era muy arriesgado e impreciso porque dependía del diagnóstico de los propios familiares.

La unidad del Hospital Gregorio Marañón

Ana García, es una de las psicólogas de la unidad que se creó en 2002 para cuidar la Salud Mental para Personas Sordas, poniendo fin a las dificultades que tenía este el colectivo para acceder a la sanidad, especialmente a la especialidad de salud mental.

“El riesgo era que se llegaba en muchas ocasiones a diagnósticos erróneos. Al final, la información que ofrecían los familiares era básicamente la educación y la parte observable, con lo cual faltaba toda la parte fundamental de salud mental de hablar directamente con los pacientes”, explica en los micrófonos de COPE. Esta unidad, pionera en España, está formada por un equipo de cuatro especialistas que dominan el lenguaje de signos español. El paciente accede a la consulta sin que tenga que ir acompañado de una intérprete.

Ahora el equipo de la Unidad de Salud Mental ya cuenta con dos psiquiatras que dominan el lenguaje de signos. “Cada equipo de la unidad de salud mental ya cuenta con dos psiquiatras que dominan el lenguaje de signos”, señala García. Los pacientes son, en su mayoría, mujeres en un rango de edad entre los 40 y los 60 años, “pero sí que son personas que han nacido sordas o la sordera ha aparecido en un momento muy temprano de su vida, con lo cual la forma de relacionarse en el mundo cambia y se modifica”, concluye la psicóloga.

Salud mental para sordos

Mientras en España hay más de un millón de personas con discapacidad auditiva, el perfil de los pacientes no difiere de los que nos podemos encontrar en un centro de salud mental ordinario, como aclara García en La Linterna. “Los fármacos para tratar los cuadros y las terapias que se eligen para tratar cada patología, en esencia son las mismas que para los oyentes”.

“La visión es la manera de comunicarse, es el canal de comunicación de las personas sordas y si eso se afecta como efecto adverso por un tratamiento, pues eso tiene muchas repercusiones”, concluye.

Las técnicas del hospital madrileño

El Hospital Gregorio Marañón atiende a personas que tienen sordera profunda congénita de toda España. Cada año se abren 100 nuevos historiales médicos. En total son más de 1.500 consultas al año. Francisco Ferre es el jefe de servicio de psiquiatría del Gregorio Marañón y subraya a Expósito que lo primero que suelen decir los pacientes es “por fin puedo estar en un sitio donde me entienden”. “Para muchos de ellos es una oportunidad, una opción, una posibilidad de poder estar hablando un rato con alguien que les entiende”, añade Ferre.

Hay una serie de requisitos que necestan este tipo de consultas. Por ejemplo, hay que realizarlas en zonas abiertas para que los signos puedan verse con claridad; la gestualización es esencial para contactar con estos pacientes. Pero hay más detalles, como el que recuerda el doctor Ferre: “Es que el suelo sea lo suficientemente blando para poder transmitir vibración, porque nosotros a veces para llamar su atención, como no podemos decir perdone espere, tenemos que dar a veces unas pequeñas digamos como pisadas en el suelo para transmitirle, entonces ellos ya captan la atención”.

Ante las dificultades que presenta ayudar a pacientes de estas características, los profesionales que atienden la consulta muestran mayor empatía a la hora de enviar un mensaje que debe ser mucho más conciso. “Uno se tiene que entrenar en expresar las preguntas que le hace a una persona o gente de una manera mucho más sintética y con una claridad extrema”, aclara Ferre en COPE. “Tienen que ser unos mensajes como muy claros cuando uno tiene confianza con los pacientes que se pueden hacer matices y énfasis, pues bueno, hay que explicarlos, no pueden ir en el tono de voz lógicamente”.

Así, la mayoría de los problemas de salud mental de una persona sorda están relacionados con las dificultades que tienen para adaptarse a un mundo oyente en el que, a primera vista, nadie percibe que puedan tener alguna discapacidad física. “La discapacidad auditiva es una discapacidad invisible”, denuncia el especialista del hospital de Madrid. “Una persona sorda nosotros no la detectamos, podemos dirigirnos a ellos como si vieran e incluso nos puede sorprender o incluso molestar el que no nos conteste porque no sabemos que son sordos”.