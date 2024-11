La gran ciudad de Estados Unidos que se construyó hace 200 años pensando en Aranjuez: "Está basada en ella"

En una semana en la que la actualidad la ha marcado, en parte, Estados Unidos por las elecciones presidenciales, el director de La Linterna, Ángel Expósito, ha querido reivindicar la huella de España en el país norteamericano y que muchos han olvidado. Y lo ha hecho de la mano de Javier Santamarta, divulgador histórico, y autor de 'Fake News del Imperio Español'.

Ambos han querido destacar por qué el dominio español en Estados Unidos fue mayor que el británico. “Siempre que vemos las imágenes del Imperio Británico tiene coloreado Canadá, Australia o la India, y nosotros no, trazamos el mapa diciendo 'no, aquí no'”, denuncia Santamarta que, recuerda, “dos tercios de lo que es ahora Estados Unidos era dominio español, llegamos hasta Alaska”.

Alamy Stock Photo Monumento del Cañón del Colorado

La huella de España en Estados Unidos

Pero, ¿por qué España estamos tan acomplejados respecto a nuestra historia en Estados Unidos? Para el divulgador histórico “o hemos tenido vergüenza, o que nuestra historia es tan inabarcable que es imposible entender esa parte virreinal”. Así, ha señalado imágenes icónicas de Estados Unidos como el Cañón de Colorado, “que es Vázquez de Colorado quien lo descubre”.

“El Río Misisipi, ahí está Hernández de Soto; cuando se llega al puerto de Nueva York, la zona de Viriginia, que le van a llamar así cuando llegue el pirata Drake en honor a la Reina Viriginia, ya había llegado una expedición de Carlos V con una expedición de Esteban Gómez”, enumera el novelista que, recalca, en España “emos sido siempre pioneros y nosotros mismos hemos abandonado nuestra historia”.

Alamy Stock Photo Placa en homenaje a Juan de Miralles, en Philadelphia, Pennsylvania

La ciudad española que inspiró Washington

Ambos han querido centrarse en una figura en concreto: Pedro Casanave. “Es una persona que fue pariente de otro olvidado, Juan Miralles, y que fueron considerados padres fundadores de Estados Unidos”, explica Santamarta en La Linterna, que señala que es quien colocó la primera piedra de la Casa Blanca.

“Y se hizo el 12 de octubre, como homenaje al tercer centenario de la llegada de los españoles (1792), de hecho Washington está en Columbia, en honor a Colón”.

Ministerio de Defensa Comparación de los planos entre Aranjuez y Washington

Añade Santamarta que Casanave terminaría siendo alcalde de Georgetown, pero es que “la ciudad de Washington está basada en la ciudad de Aranjuez”. Una localidad que en la actualidad cuenta con 50.000 habitantes y que inspiró la que es la capital de Estados Unidos.

Así, y sobre Juan de Miralles, subraya Santamarta que llegó a ser amigo íntimo de George Washington, “financió con su fortuna a los rebeldes y creó una organización de espionaje”. De hecho, recuerda que “se le honró con un funeral militar del ejército de Estados Unidos, asistiendo todo el Congreso en pleno a decir adiós al alicantino”.