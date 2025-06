Compra una mercería a un anciano en A Coruña y, más de cinco años después, la idea que tiene sirve de lección

Hubo un momento en el que la calle San Andrés de A Coruña era la vía a la que había que ir, sí o sí, para vestir bien en Galicia. Era el centro de la confección de la ciudad en la era pre-Inditex. A la sombrerería Dandy, la tienda de ropa Dimazoy o a los maillots de La Camelia se sumaban mercerías como Cándida o la Crisálida.

Esta última era la tienda de las mantillas, que se tuvo que mudar unos metros cuando el local original necesitó de una rehabilitación urgente. Los hermanos Nieves y Fernando pasaron del número 42 al 54 y se llevaron decenas de mantas y cajas con botones, broches, pañuelos o carretes de hilo. Ya pasaban, con creces, la edad de jubilación cuando contaban la dificultad en mantener este negocio de toda la vida, hace ocho años. “Antes iba la costurera a tu casa, a lo mejor venía con una máquina de mano”, contaba ella.

El almacén de A Coruña que admiran en todo el mundo

Unos meses después, fallecía Nieves, y su hermano, con casi 90 años, cerró la tienda. Pasó un tiempo cuando en 2019 pudo entregar las llaves a otra persona. Los botones llenos de polvo encontraron una nueva vida, de la mano de Ramón Santos. Se hizo cargo del negocio y de un establecimiento de los años 40 hizo todo un fenómeno viral gracias a sus vídeos de TikTok.

Su frase introductoria tiene seguidores en todo el mundo. Sin ir más lejos, uno de sus últimos vídeos en tiktok 2.8 millones de visualizaciones en solo un fin de semana. La dinámica suele ser siempre similar, y es mostrar a este apasionado de la moda buscar algún producto en el almacén de 300 metros cuadrados que combina material nuevo con verdaderas reliquias que tenían Nieves y Fernando desde 1942.

Una combinación de tradición y modernidad que también se ve en la clientela. María y Aurora ya eran asiduas de la mercería con sus anteriores propietarios, y acuden mucho a La Crisálida. “Me gusta mucho porque están actualizados, aunque busques cosas que no hay en otros sitios, son encantadores”, comenta Aurora, que tiene claro que “tenemos que consumir esto, no lo chino”. Las dos van con una muestra de tela para conseguir un hilo del mismo color.

Ese extra de modernización ha permitido a este local de A Coruña ser una verdadera atracción turística. Y es que, cuenta Ramón, “han venido de casi todos los países de Europa a visitarnos gracias a las redes sociales, ya que son seguidores.”. De España, mucha más. “Esta semana coincidieron aquí una persona de Burgos, otra persona de Valencia y otra persona que venía desde Canarias, simultáneamente”, cuenta. Eran todos “seguidores” y él está “encantado” con la repercusión, aunque “me sigue sorprendiendo que me pidan fotos”.

La fórmula perfecta para revitalizar un comercio local

Su fórmula para estar abierto y ser rentables ya la querrían muchos autónomos. Según nos cuenta, no hay más secreto que trabajo y buena compañía. “No hay secretos. En realidad, es trabajo diario. Hay mucho trabajo detrás. También hay una estrategia”, revela. Uno de los factores clave es “rodearte de gente que sabe más que tú para iniciarte en el mundo de las redes sociales o de cómo relacionarte mejor con los medios”, cosas “que el negocio siga vivo”. “Yo siempre digo que soy continuista de un proyecto que no era mío y que es importante también poner en valor al pequeño comercio. Creo que lo estamos consiguiendo”, asevera.

Noela Bao Interior de La Crisálida

En esa receta, la clientela y la proximidad juegan un papel fundamental. “Sin la gente nosotros no somos nada. Y sin vecinos, sin barrio y sin ciudad no somos nada. Nosotros fijamos población en las en las ciudades, en los pueblos y en las aldeas, como pequeño comercio, y eso es lo importante en realidad”, dice. Es importante “hacerlo con alegría” y, claro, “que el negocio sea viable económicamente. No todos los meses, evidentemente. Pero bueno, que la mayor parte del tiempo que trabajamos sea viable para todas las familias que viven a través de los pequeños comer”.

Y así, un negocio que estaría abocado a desaparecer compite con Amazon y los centros comerciales. Tiene talleres de costura, un pódcast y la historia del local ha inspirado hasta una obra de títeres y una próxima novela.

Ramón recogió el testigo de un nonagenario y ahora tiene siete empleados y hasta ha abierto un nuevo local, al principio de San Andrés, con la parte de lanas y labores que, literalmente, ya no le cabía en este colorido local. Atesora el legado de cientos de miles de botones, algunos de ellos, reliquias. Lo curioso, es que el más caro “es un botón de cristal checo que cuesta unos doce, quince euros aproximadamente”, calcula. Un precio que “no es tan caro. Somos una tienda muy barata”.

Reclamaciones por QR

La modernización de este establecimiento 'viejoven' ha llegado también a las reclamaciones. Y es que es uno de los más de 170 comercios de Galicia provincia que participan en un proyecto de la Xunta para agilizar las reclamaciones en materia de consumo. Se pueden presentar a través de un código QR, en vez del papel tradicional.

Noela Bao Ramón busca un botón para el conselleiro José González

La Xunta aspira que, como esta tienda de A Coruña, el año acabe con más de mil establecimientos con este moderno sistema de reclamación en Galicia. Por el local ha estado el conselleiro de Comercio y Emprego, José González, para presentar la iniciativa, y ha defendido el sistema “más anónimo, más digitalizado y más simplificado”. En la visita, no ha faltado el reto... y Ramón ha conseguido encontrarle un botón al conselleiro muy parecido al que ya empezaba a estar flojo en el pantalón del traje.