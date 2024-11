Encarna se queda atrapada en su coche en Jerez por la DANA y escucha el sonido que le acaba salvando: "Cuatro ángeles"

En los días de lluvias y riadas España vio muchas imágenes apocalípticas, sobre todo en Valencia, pero también en otros puntos de la Península, como Letur en Albacete, Málaga o Jerez de la Frontera, en Cádiz. También hemos visto imágenes que nos han demostrado la solidaridad de los habitantes de estos lugares como los voluntarios que aun siguen trabajando en Valencia para limpiar la zona cero de la DANA.

Uno de ellos fue un episodio en Málaga, en el que un hombre fue a socorrer a una anciana que estaba a punto de ser arrastrada y la llevó en brazos. Es una de las imágenes más bonitas entre la tragedia. Otra, ocurrió en Jerez de la Frontera y los héroes, en esta ocasión, fueron policías nacionales, y la contaba este jueves Ángel Expósito en La Linterna.

Ángel Expósito

La situación de Encarna en Jerez

Es la historia de Encarna Freiría, una enfermera jerezana que el 30 de octubre se vio sorprendida por una riada, mientras iba en su coche, la mala fortuna hizo que justo le pillara cuando iba a atravesar un túnel. “De repente la agua empezó a subir a una velocidad increíble y el coche se me quedó parado”, cuenta la propia mujer en los micrófonos de COPE. “En un primer momento pensé llamar a la grúa y, cuando iba a llamar, ya me estaba entrando el agua por los pies y ya fui a abrir la puerta y no podía”, recuerda en La Linterna.

Así, Encarna empezó a gritar por la ventana intentando que alguien le escuchara para ayudarle o, como ella asegura, para no morirse sin que nadie lo supiera. Cuando, de repente empezó a escuchar un sonido.

EFE Un coche atrapado en una carretera en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera

Cuatro salvadores en plena DANA

Se trataba de una sirena de una patrulla de Policía Nacional se encontró con su coche y se lanzó a su rescate. Un auténtico milagro que acabó con la angustia que ya invadía a Encarna, que estaba totalmente bloqueada en su coche temiendo lo peor. La alegría que se llevó, como te puedes imaginar fue tremenda.

“Una de la veces que estaba mirando a mis alrededores me encontré a estos 4 ángeles salvadores”, cuenta emocionada Encarna a Expósito. “Fue un momento maravilloso, vuelves otra vez a ver la luz y dices: “ay Dios mío, que no me muero, que vienen a ayudarme”. La Policía ha subido un vídeo en el que se puede ver cómo le rescatan y le sacan del túnel inundado. Encarna sale por su propio pie ayudada por uno de los policías, con el agua por las rodillas.

Europa Press Calle Porvera en Jerez con agua acumulada por las lluvias de la Dana

“Se hicieron daño”

Uno ve el vídeo y parece fácil, pero es muy importante resaltar lo heroica que fue la actuación policial. Este tipo de rescates con el agua tan alta son peligrosísimos, la propia Encarna explica en COPE por lo que pasaron los agentes para llegar hasta ella. “Metidos hasta yo que sé dónde de agua, se hicieron daño, uno de ellos se lesionó un poco y no dudaron un momento en sacarme”.

Y la labor de los agentes no se terminó ahí: “Ya luego cuando me sacaron fuera, pues eran todo palabras de amabilidad y 'cómo esto usted'. Adorable”, cuenta la mujer, que asegura que les dijo que se iba andando, que estaba agobiada, y fueron a recogerla por el camino: “me llevaron a mi casa”.

La actuación fue tan heroica que Encarna no puede dejar de agradecer al Cuerpo Nacional de Policía lo que hicieron por ella.

Un reencuentro con la Policía

De hecho, está tan agradecida que les ha escrito una carta muy emocionante en la que relata todo lo ocurrido y se refiere a ellos como sus ángeles salvadores. Encarna fue a entregársela en mano a la misma comisaría. La policía inmortalizó el emotivo momento en vídeo.

“Agradecimiento total, respeto y admiración. Yo pensaba que ya no me iba a emocionar, perdón”. La intención de Encarna es que se sepa lo importante que es el cuerpo de policía, de lo que valen y del reconocimiento que se merecen. Es su forma de agradecerles lo que hicieron, porque ella misma admite que no era consciente de la labor que hacen, hasta que le rescataron.

EFE Alumnos de la Policía Nacional limpian un polideportivo tras el paso de la DANA

“Palabras de agradecimiento para toda mi vida. Yo volví a nacer el día 30 de octubre”.