El doctor Martín, epidemiólogo de Harvard, sobre si beber agua embotellada o hervida en Valencia: "No hay polémica"

José María Martín Moreno, doctor en epidemiología y salud pública por Harvard, y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, ha respondido este lunes en La Linterna a las principales dudas sobre salubridad en la zona devastada por la DANA. Desde elegir entre agua embotellada o hervida a el estado del agua que se ha restablecido en algunas casas o los tres tipos de enfermedades que se están dando.

Europa Press Dos personas realizan tareas de limpieza en una de las zonas afectadas por la DANA en Massanassa

Así, el epidemiólogo aclaraba a Expósito el contenido del artículo '12 días desde las inundaciones en Valencia: Preocupaciones, riesgos y respuestas de Salud Pública'. “Ha sido penoso que haya habido cierta lentitud por falta de coordinación y por una serie de elementos que habrá que evaluar detenidamente”, apuntaba el experto en los micrófonos de COPE.

Caldo de cultivo de enfermedades

Para el epidemiólogo, el fango es “un caldo de cultivo perfecto para agentes infecciosos, para animales transmisores, para mosquitos o para ratas”. Además, señala, ese agua y lodo de la inundación se ha mezclado con productos químicos de las correntías, además de aceites combustibles de las propias máquinas que están intentando evacuar las zonas.

“Esa posible contaminación del agua potable que está mezclada con aguas fecales, al estancarse las aguas y interrumpirse en saneamiento, es una de las vías más complicadas y las que nos preocupa más”, subraya el doctor Martín. Por un lado, la vía digestiva, luego está la piel y los ojos y, por último, también también respiratoria, “el moho y el hongo, pues que en las zonas humedaz es terrible”.

¿Agua embotellada o hervida?

Así, una de las polémicas de las últimas horas ha sido si recomendar a los vecinos de las localidades valencianas afectadas si beber agua embotellada o agua hervida, después de que hubiera contradicciones entre las recomendaciones de la Generalitat y el gobierno central. Para el epidemiólogo de Harvard, “no hay polémica”. “En la medida lo posible es agua embotellada”, sentencia. “Si no hay agua embotellada, pues habrá que hervirla y, si no hubiera, incluso, tabletas potabilizadoras”, aclara. En cualquier caso, señala que hay que asegurar es el acceso a agua potable.

EFE Vecinos de Paiporta recogen agua potable de un camión de la UME

El agua reestablecida en Valencia

Por último, Expósito y su equipo de la tertulia de La Linterna preguntaba al doctor y especialista en Salud Pública por aquellos que ya han recuperado el agua. “Quien se le haya restablecido el agua potable y la luz, que ya parece que ha vuelto a casi todas partes, se querrá lavar y duchar, porque el ambiente no es precisamente higiénico, ¿ese agua tiene algún riesgo para la piel?”, preguntaba Ignacio Camacho, colaborador de COPE.

Recuerda el doctor Martín Moreno que se están haciendo evaluaciones y, “si hubiese un riesgo, lo tendrían que declarar”. “Realmente a estas alturas, si dijéramos al principio, incluso hace unos días, ya llevamos 13, pues sí que había más riesgo”.

Yeray Ortega por las calles de Paiporta

No obstante, apunta, antes era “agua chocolate, lo que salía por ahí no se podía uno duchar, es que sería masoquismo puro”. “Pero vamos, en cualquier caso, ahora poco a poco ese agua, sin estar en perfectas condiciones de potabilidad, sí que podrían, junto con jabón que tiene un efecto limpiador, pues ser útil para labores de higiene básica”, concluye.