Diego Garrocho, sobre Lalachus: "Los profesionales de TVE deberían tener más prudencia al asumir sus contenidos"

Al hilo del chiste de Lalachus en las campanadas, ¿deben perseguirse las ofensas religiosas? Creo que los términos no deberían ser esos, si me explico. No hemos tardado ni un día en tener la primera gran polémica de 2025. En RTVE, canal controlado a golpe de decreto por el gobierno, efectivamente, ya sabemos que la humorista Lalachus sacó una estampa que emulaba la imagen del sagrado corazón de Jesús con la cara, al parecer, de la vaquilla del Grand Prix. Acto seguido se inaugura una sonora polémica.

Se anuncia una denuncia contra Broncano, Lalachus y el presidente de RTVE, y el ministro de la presidencia que pasaba por ahí señala que ya están los ultras intentando amedrentar. Como en tantas ocasiones, la polémica tiende a expresarse en unos términos que son tramposos. Gran parte del debate se está centrando en si el delito de ofensa a los sentimientos religiosos aplica en esta circunstancia y si la conducta de Lalachus es o no asumible en este tipo penal.

Esta es la parte que me parece absurda. Por un motivo muy sencillo, no podemos conformarnos con asumir el límite de lo legal como lo deseable, simplemente cuando tratamos de hablar de una televisión pública creo que hay otras exigencias que podrían aplicarse a esta misma circunstancia. Una convicción liberal del uso de la palabra pública puede llevarnos a considerar que, en efecto, cualquier ciudadano tiene derecho incluso a ofender a otro.

RTVE Lalachus y David Broncano durante las campanas de 2025 en TVE

Sin embargo, lo que está en juego aquí es el buen gusto y la idoneidad de un chiste en horario de máxima audiencia en televisión pagada con los impuestos de todos los españoles. RTVE debería ser ejemplar en su neutralidad ideológica y sus profesionales, pagados con el dinero de todos, deberían tener una mayor prudencia a la hora de asumir sus contenidos.

Que las personas tengan derecho a mostrarte soeces, faltosas o maleducadas tampoco impide que otros puedan o podamos censurar ese tipo de conductas. Podemos celebrar, por supuesto, la libertad de expresión y respetar que otros lamenten el mal uso que algunos hacen de ella. Podemos celebrar, por ejemplo, la libertad de expresión y subrayar la contradicción de quienes de pronto parecen ser Voltaire. Por cierto, son los mismos que hace no tanto denunciaron que apalearan un pelele en la puerta de Ferraz.

EFE Los presentadores de Las Campanadas David Broncano y Lalachus

Podemos, en efecto, defender la libertad de expresión y exigir que tengamos una RTVE plural y respetuosa con todos y cada uno de los españoles. Y sobre todo, podemos lamentar tener a un ministro como Félix Bolaños que siempre está dispuesto a echar su gotita de gasolina cuando cree que la polémica le resulta favorable.