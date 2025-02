Diego Garrocho responde a si existe la meritocracia: "Que algo no exista no significa que no sea un ideal digno de ser perseguido"

¿Existe la meritocracia? Para saber si la meritocracia existe, lo primero que tendríamos que hacer es definirla. En su acepción más literal, la meritocracia podría describirse como el gobierno del mérito, o más exactamente, como un sistema en el cual se accede a los puestos de gobierno en función de los méritos personales.

Una condición que, por cierto, está consignada en nuestra Constitución cuando se establece, por ejemplo, que el acceso a la función pública debe regirse por los principios de mérito y capacidad. En un sentido más amplio, la meritocracia trasciende los límites de lo político. Creo que el mérito y la capacidad son, de hecho, la mejor forma de legitimar determinadas desigualdades.

Parece razonable que los trabajos más relevantes para la comunidad estén muy bien retribuidos, pero también es una exigencia de justicia que el acceso a esos cargos de especial relevancia responda de forma neutral al mérito, el esfuerzo y la capacidad personal. Si tenemos que operarnos, todos confiamos en que el sistema haya arbitrado un buen mecanismo para escoger a los mejores candidatos para ser cirujanos.

No cabe duda de que la meritocracia nunca es perfecta. Partir de unas condiciones sociales ventajosas o contar con una red de contactos familiares poderosa puede facilitar el acceso, por ejemplo, a un mejor empleo. Haber nacido en una casa con libros, contar con una habitación propia o tener acceso a una dieta saludable son elementos que también marcan nuestro destino.

Desde que en el año 2020 el profesor de Harvard Michael Sandel publicara un libro titulado La tiranía del mérito, muchas personas se han lanzado a criticar la meritocracia. Pero este razonamiento es absurdo, porque que la meritocracia no exista no impide que podamos seguir defendiéndola como un ideal regulativo.

Tampoco existe en la paz mundial ni la asistencia sanitaria universal en todo el planeta. Sin embargo, que algo no exista no significa que no sea un ideal digno de ser perseguido. De hecho, la meritocracia debe defenderse precisamente para que con el esfuerzo de todos lleguemos a hacerla posible.