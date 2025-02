Diego Garrocho: "Si Europa es un actor intrascendente es porque ha renunciado desde hace tiempo a garantizar su propia seguridad"

¿Ha imperado alguna vez otra ley que no sea la ley del más fuerte? La llamada de Donald Trump a Vladimir Putin para pactar una paz injusta en Ucrania simboliza el fin de una época. Durante décadas hemos creído que el orden internacional se basaba en reglas y ahora todo parece indicar que nos encaminamos hacia un mundo basado en la fuerza.

Pero la fuerza siempre ha dominado, incluso cuando la fuerza que se imponía era la del derecho internacional. Porque el derecho que no puede imperar sin un horizonte de coerción no es real y un derecho que no puede imponerse, sencillamente no es un derecho. Estados Unidos ha humillado a Europa, rompiendo con su aliado natural y sobre todo ha abandonado a Ucrania.

Pero si Europa se ha convertido en un actor intrascendente es porque ha renunciado desde hace demasiado tiempo a garantizar su propia seguridad e incluso sus propios principios. Y no seamos ingenuos. El orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial fue un orden basado en el recuerdo de la fuerza y sus traumas.

Fue también un mundo basado en pactos, por supuesto, pero en la infame transacción de Trump y Putin ha hecho ciertas las palabras de Thomas Hobbes: 'Los contratos sin la espada no son más que palabras'. El idealismo y los principios deben por supuesto jugar un papel esencial en la política. Pero no existe ningún orden ni ninguna prosperidad que puedan perdurar si no pueden defenderse.

Europa ha distraído durante demasiado tiempo sus prioridades y ha confiado en una seguridad prestada que ahora se encuentra severamente comprometida por la traición de Donald Trump. Es cierto que el mero uso de la fuerza no legitima absolutamente nada pero la justicia, la democracia y el derecho cuando son atacadas también necesitan de la fuerza para poder prevalecer.