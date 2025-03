La decisión de Loida después de que le diagnosticaran cáncer de pulmón y que le puede llevar a los Juegos Olímpicos

El 28 de octubre de 2023, la atleta paralímpica Loida Zabala recibió una noticia que le cambió la vida: tenía cáncer de pulmón. Quien fuera campeona de Europa en 2022 de levantamiento de peso, asumió que su vida como deportista habría acabado, que no volvería a escuchar el aplauso del público desde la grada como cuando era la mejor de la competición.

Y es que la enfermedad era una vieja conocida, porque con sólo 11 años ya pasó por una mielitis transversa. Desde entonces esto la tenía atrapada en una silla de ruedas. Esta ha sido la vida nada fácil de Loida pero, en lugar de arrugarse, decidió otra vez afrontar las dificultades con lo único que nunca le había decepcionado: el deporte.

Por qué Loida comenzó con el Powerlifting

Loida comenzó con el levantamiento de pesas en el hospital a los 18 años por recomendación de un exjugador de baloncesto. Como tantas veces ocurre, empezó haciendo ejercicio por necesidad y terminó entrenando porque aspiraba a ser campeona de Europa, como ella misma cuenta en La Linterna. “Puedes estar durante varios meses en una cama de hospital, entre las mismas cuatro paredes, cuando te sientas en tu primera silla de ruedas y sales a la calle por fin, pues sabes realmente el significado de la palabra libertad”, explica. Recuerda que su vida no cambió en absoluto, “solo que todo lo que hacía de pie pues ya empecé a hacer la sentada”.

Desde el día que la cacereña recibió el diagnóstico del cáncer, empezó a trabajar en la Loida que hoy conocemos. Una mujer fuerte, capaz de reponerse ante las situaciones más adversas, un ejemplo de resiliencia. “Para mí fue una noticia que en principio estuve en shock porque es una típica noticia que no te esperas, es algo que no te van a decir nunca, pero me acordé que en 2012, cuando mi pareja de ese momento me maltrató, yo me centré en los juegos de Londres de 2012 para salir de esa situación a nivel emocional”.

Diagnóstico de cáncer de pulmón

La atleta comenzó un tratamiento muy concreto de radioterapia combinado con radiocirugía. París 2024 serían sus quintos juegos, pero en pleno tratamiento parecía un sueño complicado de cumplir. Imagínate cómo eran sus entrenamientos. Ella misma lo confiesa en los micrófonos de COPE: “Al principio era muy complicado porque incluso me costaba mucho pasarme de la silla a la banca y de la banca a la silla, era algo prácticamente imposible y bueno, pues poco a poco, con el tiempo, cada entrenamiento me ha hecho más fuerte y eso me motivaba mucho más”.

Ni la quimio ni el resto del tratamiento apartaron a los paralímpicos de París. La deportista cerró su serie levantando 70 y 75 kilos. Había conseguido lo imposible, viajar a la capital de Francia y representar a España. “En París 2024 me sentí totalmente diferente porque estaba tan feliz por haber llegado allí que era algo como imposible”. Confiesa que fue la primera vez que lloró de felicidad y además hizo “los tres movimientos válidos que era algo que nunca había hecho en ninguna entrenada”.

El futuro de Loida

En estos momentos, Loida está centrada en entrenar cada día como si fuera el último, no está dispuesta a que la enfermedad aparte de lo que le hace feliz el deporte, en un año ha pasado de levantar 40 kilos a 100. “Sin darme cuenta, he asumido la situación de salud en la que estaba pasando y me ha hecho mucha ilusión poder ir a París, bajar esos 11 kilos que tuve que bajar por la medicación”.

Así, cuando terminó París 2024 enseguida se ilusionó “con los siguientes juegos que se harán en Los Ángeles”. Así, Los Ángeles van a ser sus sextos Juegos Olímpicos y por eso tiene muy claro cuáles son los objetivos. “Yo me centro mucho en los objetivos”, aclara. “Mi objetivo es, primero, volver a revalidar el título de campeona de Europa, que yo fui campeona en el último europeo, me encantaría revivirlo de nuevo, en este caso ya con cáncer, y llegar a los Juegos de Los Ángeles de 2028 y, por supuesto, ver esa alarma que en teoría no debería estar viva”.

La disciplina de Loida técnicamente se llama Powerlifting o levantamiento de pesas. La lleva practicando desde hace más de dos décadas. José Tordesillas es una de las personas que la auxilia en cada levantamiento, y explica a Expósito cómo lo hacen: “Principalmente nos enfocamos en ganancia de fuerza. Estamos ahora mismo con Loida trabajando a poquitas repeticiones, solo que hemos visto que es lo que mejor va y vamos subiendo poco a poco el peso hasta que ella hace una repetición cerca de un 80-85% de lo que puede levantar ella y luego calculamos porcentajes para el resto de las series”.