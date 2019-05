Cristiano Ronaldo se lleva un 'Zas' por hacer demagogia con su clínica capilar

Tiempo de lectura: 1



“¿Pensaban ustedes que esta sección solo la protagonizan políticos? Pues no. Cualquiera que abra la boca es susceptible de protagonizar el zas. Un servidor, de hecho, tiene una retahíla notable de zas en to la boca, pero no debo utilizar la sección en beneficio propio porque no es ético”, así abre la sección en La Linterna este miércoles el periodista y colaborador de COPE, Julio César Herrero, que este miércoles ha propinado un “¡Zas! ¡En toda la boca!” al futbolista de la Juventus, Cristiano Ronaldo, autor de la frase: “me odian porque soy guapo y rico”.

Ha concedido una entrevista a la revista Icon, de El País. El propio periodista reconoce, con gracia, que no es una entrevista de Pulitzer. “Y ciertamente no lo es” remarca Herrero. “No tanto porque no esté bien escrita -que lo está- sino porque el entrevistado no da para más”.