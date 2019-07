El baño de realidad de Expósito a la Cámara de Comercio de Barcelona por menospreciar el castellano

Tiempo de lectura: 1



El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, el empresario independentista Joan Canadell, ha dicho hoy que estudiará la posibilidad de no responder en castellano las preguntas de los periodistas, dado que sus declaraciones se pueden traducir directamente del catalán utilizando los subtítulos en televisión. "Hoy todavía hablaré en castellano, pero puede que sea la última vez. Me lo tengo que pensar. ¿Es que no tienen traductores?", ha espetado el presidente de la Cámara cuando se le ha pedido que contestara en castellano una pregunta ya realizada antes en catalán.

A Canadell ha respondido el director y presentador de 'La Linterna' de COPE, Ángel Expósito, que recuerda que Canadell también ha asegurado que le parece una “pérdida de tiempo” responder también en castellano.