'Stella Maris', el voluntariado de la Iglesia que abraza a los trabajadores del mar a miles de kilómetros de su familia: "Se enfrentan a la soledad"

Hay trabajos que son muy sacrificados, en los que además de jugarte la vida en muchas ocasiones, es de lo más común perderte el cumpleaños de tu hija, compartir tiempo con tus seres queridos o disfrutar de una afición. Los trabajadores del mar saben muy bien lo que es eso.

Son personas que pasan semanas o meses surcando los mares a miles de kilómetros de sus hogares. Su familia son los compañeros de tripulación y, en muchos casos, un grupo de voluntarios pertenecientes a la Iglesia. Es el 'Apostolado del Mar', más conocido como 'Stella Maris', que ayudan en lo que pueden a estos trabajadores. Desde acompañarles, hablar con ellos, u ofrecerles asistencia espiritual.

El próximo 16 de julio la Iglesia celebra el 'Día de las gentes del Mar', coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen. Una jornada que sirve para reconocer la dura labor que realizan los trabajadores de este sector.

La soledad, uno de los problemas a los que se enfrentan los marineros

En Tarragona, la mayoría de los trabajadores del mar pertenecen a la marina mercante, de los cuales un porcentaje muy elevado son extranjeros. El principal problema al que se enfrentan es la soledad.

“El barco para ellos lo es todo, es su casa, su lugar de trabajo y diversión. No pueden hacer nada fuera de ahí y el problema es que navegan unos veinte tripulantes y siempre están juntos. Si tienes buen rollo bien, pero cuando llevas muchos días en un entorno tan pequeño te encuentras muy solo y poder charlar con otras personas que te reciben es un plus altísimo para ellos”, ha explicado en 'La Linterna de la Iglesia' Vicenç Veses, director de 'Stella Maris en Tarragona.

La Iglesia les acoge y les ama. Y es que como destaca Veses, “nuestro lema es' Tu casa lejos de tu casa', y queremos que cuando llegan y subimos a su barco se encuentran a un familiar, que tengan alguien con el que poder hablar”, ha sostenido.

La relación especial de Vicenç con un tripulante filipino que sufrió un ictus

A lo largo de los años, el director de 'Stella Maris' ha vivido multitud de anécdotas y experiencias. Uno de los que recuerda con más nitidez tuvo como protagonista a un marinero filipino que sufrió un ictus en el interior de la embarcación. Rápidamente avisaron a los servicios de emergencia para ser trasladado a la UVI. Desde ese momento, los voluntarios de 'Stella Maris' se convirtió en la familia del paciente hasta su repatriación a su país.

“Cuando íbamos a visitarle no podía hablar, la mitad del cuerpo no reaccionaba. Llamamos a su esposa en Filipinas porque estaba la mujer desesperada. Los voluntarios le daban de comer y de cenar porque no se valía por si mismo, le conectábamos con su esposa e hijos. Todavía sigue mal y tenemos contacto con su familia, es una relación íntima y dolorosa por la situación en la que se ha quedado”, ha lamentado.

Pese a las dificultades, Vicenç asegura que los voluntarios del 'Apostolado del Mar' reciben más de lo que dan. “Es bonito ver cómo reciben los marineros nuestro cariño y ver esa alegría que les das, te llena completamente”, ha precisado.

Kasim, el pescador marroquía que tiene techo gracias a 'Stella Maris'

En 'Stella Maris' no se hace distinción por raza o religión. Es el caso de Kasim, pescador marroquí que hace treinta años llegó a España. Actualmente faena en Barcelona, donde el elevado coste de la vivienda le impide afrontar el pago de un alquiler. Por ello, el apostolado le ofrece un techo en sus instalaciones.

“En los últimos cinco años cada vez es peor. A veces solo puedes vivir comiendo doces veces al día, ni siquiera tres porque no ganas lo suficiente, no como antes. Tengo amigos marroquíes que ganan más que yo aquí”, ha lamentado.