P. Naim Shoshandy, sacerdote iraquí: "Para vivir como cristiano en Irak tienes que prepararte para ser mártir"

Este viernes 5 de marzo, en el primer día de su histórica visita a Irak, el Papa Francisco ha iniciado su primer viaje apostólico internacional desde el inicio de la pandemia de coronavirus. El Santo Padre permanecerá en el país de Medio Oriente hasta el 8 de marzo, donde visitará la capital, Bagdad; la patria de Abraham, Ur; las ciudades “mártir” de Qaraqosh y Mosul, marcadas por la violencia de Estado Islámico; y la capital del Kurdistán iraquí, Erbil.

Un año más, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado 'La Noche de los Testigos'. En el marco incomparable de este viaje papal dedicado a los cristianos perseguidos y con la catedral de la Almudena de Madrid como telón de fondo, cristianos de diferentes países han dado testimonio de la persecución que sufren, por razón de su fe, en sus países, como es el caso de Colin Williams, laico de Nigeria, o el padre Robertus Kardi, que ha hablado de la situación que viven los cristianos en Indonesia, que varía de una región a otra del país, en función de la tolerancia que tenga la confesión predominante. Aunque el plato fuerte de 'La Noche de los Testigos' ha sido el testimonio del padre Naim Soshandy, iraquí y párroco en Albacete, que ha estado en 'La Linterna de la Iglesia'.

El sacerdote, que ha sido víctima de la persecución yihadista, tuvo que sobrevivir en un campo de refugiados. Así describía lo que significa para él Irak: "Es mi tierra, la tierra donde he nacido. Donde está mi familia y donde está toda mi historia. Tengo recuerdos de todo; de alegría y de tristeza, pero será mi tierra y mi patria. Siempre está en mi corazón".

El padre Naim, junto al resto de su familia ha sufrido en primera persona el terror del DAESH. Incluso, uno de sus hermanos fue asesinado por su fe. Y es que no es fácil ser cristiano en Irak. "De hecho, es muy difícil. Para vivir como un cristiano en Irak tienes que estar preparado para ser mártir. Por eso siempre mi familia nos ha preparado para que no tengamos miedo de morir en nombre de Cristo. Por eso siempre tenemos que estar preparados. No sabemos en qué hora podemos morir asesinados por una bomba o por una persona. Es una situación muy compleja, pero siempre tenemos la esperanza en el Señor, que está siempre con nosotros y nuestra fe está siempre con nosotros en estos momentos", explica el sacerdote iraquí.

El padre Naim está viviendo desde la distancia este viaje del Papa a su país: "Es un poco diferente, pero yo tengo en mi corazón alegría. Me hubiera gustado estar ahí, pero tampoco he querido porque el Señor quiere que esté aquí". También nos cuenta cómo lo viven sus amigos y familiares que están en Irak: "Allí la gente está muy ilusionada y están esperando la visita del Papa. Especialmente en Qaraqosh, la ciudad más importante de los cristianos en Irak, le están esperando con los brazos abiertos, para recibir su bendición y para entrar con él en nuestra catedral de la Inmaculada Concepción, que fue reconstruida por Ayuda a la Iglesia Necesitada".

El padre Naim Shoshandy participará junto a Irene Pozo en el programa especial de TRECE sobre la visita del Papa Francisco a Qaraqosh, que se transmitirá el próximo domingo.