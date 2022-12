Rodrigo Guerra: "Hasta los más escépticos y alejados se quiebran ante María de Guadalupe"

El Papa Francisco va a presidir una misa en honor de la Virgen de Guadalupe con motivo de su fiesta, el próximo 12 de diciembre. Es una buena ocasión para acercarnos a Latinoamérica a través de su patrona que es también una de las advocaciones marianas más veneradas. Para hablar de todo ello ha pasado por 'La Linterna de la Iglesia' Rodrigo Guerra, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina.

Guerra ha señalado que hay fenómeno doble en torno a la Virgen de Guadalupe: "Por una parte, es el fenómeno religioso, en términos cuantitativos, más grande del mundo. En la última ocasión en la que se celebró la misa de Guadalupe, de forma presencial, en la basílica, asistieron los días 10, 11 y 12 de diciembre 11 millones de personas, más todos los millones de personas que asisten a los distintos santuarios de la Virgen de Guadalupe en todo el continente americano. Estamos ante algo que es, cuantitativamente, extraordinario".

El secretario de la Pontificia Comisión para América Latina ha puesto un ejemplo que resulta muy significativo para nuestro país: "Todos los peregrinos del Camino de Santiago, a lo largo de un año, son aproximadamente 24 millones. Acá estamos hablando de 30 millones en 3 o 4 días, distribuidos en los santuarios de Guadalupe solamente en la República Mexicana. Realmente el fenómeno en torno a la Virgen es cuantitativamente enorme".

"Al mismo tiempo, hace falta una mayor conciencia de lo que esto significa. Con todo y los procesos de secularización y todo el desgaste que ha tenido la Iglesia en algunas partes de América Latina, la Virgen María de Guadalupe sigue convocando continuamente a la conciencia y el corazón de los latinoamericanos", ha apuntado Rodrigo Guerra.

El secretario de la Pontificia Comisión para América Latina también ha afirmado que a él le gusta hablar de 'Acontecimiento Guadalupano': "En algunos momentos, por ejemplo, en torno al año 1992, cuando todos celebrábamos el V Centenario del Descubrimiento de América, se suscitaron algunas controversias que, entre otras cosas, decían que Guadalupe era un 'hecho', algo que sucedió en el pasado y que se agotó en el pasado. Lo que vemos constantemente, no sólo el día de la fiesta, sino a lo largo de todos los días del año... hay peregrinaciones todos los días del año, ¡y hay misa a cada hora durante todos los días del año!".

"Cuando vemos eso, ¿qué quiere decir? Que esto es un acontecimiento presente, no un mero hecho del pasado. Es algo que está sucediendo realmente hoy y que interpela a la gente. Muchas personas, que las vemos escépticas, alejadas, críticas muchas veces a la experiencia religiosa, a la propia Iglesia... y muchas veces hasta con razón, porque no somos, precisamente a veces, modelo de coherencia los católicos, es interesantísimo lo que sucede cuando se encuentran frente a María de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Constatemente nos llegan los testimonios de que hasta los más escépticos y más alejados, en ese momento, se quiebran ante la Virgen de Guadalupe. Es muy particular", señala emocionado Rodrigo Guerra.

El secretario de la Pontificia Comisión para América Latina también ha hablado de los dos grandes jubileos que celebraremos en 2031 y 2033: "El Papa Francisco, en cuatro ocasiones distintas, ha comenzado a hablar de Jubileo Guadalupano y Jubileo de la Redención. Ahora esperamos que este 12 de diciembre nos amplíe y nos ayude a profundizar la mirada ante estas dos cosas. Mientras tanto, el día 8 de diciembre, los obispos mexicanos invitaron a todos los obispos del continente americano, y a todos los obispos del mundo que se quieran sumar, a que hagamos un novenario de años. Es decir, que durante los próximos nueve años, nos preparemos para celebrar el Acontecimiento Guadalupano y el Jubileo de la Redención. ¿Por qué se hace una invitación de manera universal y no solamente mexicana o latinoamericana? Porque cada vez es más clara la dimensión universal del Acontecimiento".

"Déjenme poner tres ejemplos: cuando los latinoamericanos a veces han perdido la fe, el idioma también, han constituido una segunda o tercera familia en Estados Unidos... cuando tienen problemas, tienen que luchar por sus derechos como migrantes, el símbolo que convoca a todos, aún a los alejados de la fe de la Iglesia, es María de Guadalupe. En Chicago preside las manifestaciones contra las leyes antiinmigrantes. La reina Isabel de Inglaterra acaba de morir y en las celebraciones en Westminster, en un contexto anglicano desde el punto de vista religioso, de repente encontramos al lado de su foto una imagen de la Virgen de Guadalupe. De repente, el Papa consagra a Ucrania y a Rusia para pedir la paz en esas tierras, en una oración extraordinaria, muy esperada, una consagración profunda al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús, y utiliza unas palabras que le dirige Santa María de Guadalupe al indio Juan Diego dentro de la oración de consagración", recuerda Guerra.

"Esto quiere decir que hay muchos indicadores que nos muestran que María de Guadalupe no es solamente una bonita devoción para los 'mexicanitos', que de repente nos emocionamos con ciertas cosas que tienen sabor autóctono, sino que hay una pedagogía universal que nos puede ayudar a recuperar la conciencia sobre el amor a la Iglesia, el amor al Papa y a los obispos en comunión con él, el amor a la Virgen que nos educa en todas estas cosas", asegura el secretario de la Pontificia Comisión para América Latina.

Rodrigo Guerra también ha explicado por qué existe la Pontificia Comisión para América Latina: "Cuando el Papa estaba planeando la reforma de la Curia, hubo personas que pidieron que desapareciera. Y el argumento era: '¿por qué una Comisión para América Latina y no una para Europa, otra para Asia, otra para África...? Y después del discernimiento que hizo el Papa, él llegó a la siguiente conclusión: el motivo fundamental por el que esta Comisión subsiste es el mismo motivo por el que fue creada por Pío XII".

"Y es el fenómeno de unidad y de fraternidad que existe desde el río Bravo hasta la Patagonia. Podríamos ser todavía más radicales, porque desde Chicago hasta la Patagonia, cuando un latinoamericano encuentra otro latinoamericano, tal vez sumamente distante, encuentra un hermano, una especie de sustrato cultural común, que en parte es el idioma, en parte son ciertos valores religiosos, la forma de afrontar la vida y la muerte... no es puramente español ni es puramente indígena. Es una síntesis sui generis que ha hecho que, en términos de organización eclesial, la Iglesia haya estimulado que se haya creado el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM y, paralelamente, casi en la misma época, la Pontificia Comisión para América Latina, para cuidar este fenómeno religioso y cultural que tenemos en toda esta región", ha apuntado Guerra.

El secretario de la Pontificia Comisión para América Latina ha reconocido que el Papa le ha aconsejado que insista "a tiempo y a destiempo en el significado profundo del Acontecimiento Guadalupano. Porque el Papa, más allá de ver coyunturas, está mirando el largo horizonte, a 20, a 50 años, y sabe bien. Primero, que todos los problemas del mundo no se resolverán solo con arreglos políticos, con coaliciones, con alianzas... Porque las fuerzas que definen el mundo son las fuerzas que definen el corazón humano. Y por eso, trabajando primero en el corazón humano, como sólo María lo puede hacer, es como realmente el mundo puede cambiar".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"En el caso de Guadalupe, además, porque es el modo en el que Dios se acercó a nuestros pueblos, no sólo en Latinoamérica, sino en el continente americano. Fue a través de la presencia femenina de la Virgen, con gran ternura, haciendo un esfuerzo extraordinario de inculturación. A María de Guadalupe no le escandaliza nada de la cultura prehispánica, nada de los símbolos religiosos prehispánicos, sino que los abraza, los purifica y los incorpora al patrimonio de la Iglesia universal. Lo que realmente ha sucedido a partir de 1531 es un esfuerzo extraordinario de Dios para hacer que toda América sea un lugar en el que se pueda amar a Dios con libertad. Y ahora, además, los obispos invitan a que todos los demás pueblos, incluido España, miremos cómo esto no es solo una advocación más, sino una pedagogía que a todos nos puede ayudar a sanar nuestras heridas, a combatir la polarización social y el radicalismo que tanto desgarra a nuestras sociedades", ha concluido Rodrigo Guerra, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina.