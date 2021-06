Rafael Ortega, sobre el P. Gago: "En mi vida dejó dulzura, amistad y saber tener compromiso con la verdad"

Este sábado, 19 de junio, la Iglesia en España, la Orden de Predicadores -los dominicos- y la Cadena COPE están de enhorabuena, porque la iglesia conventual de San Pablo, en Valladolid, va a acoger la ceremonia de apertura de la causa de canonización del padre José Luis Gago, que lo fue todo en esta casa. Y lo fue todo porque fue uno de los artífices de su fundación, fue su director general y, también, el director del Área de Programación Religiosa. Para hablar de su figura y de lo que significa este acto, en 'La Linterna de la Iglesia' hemos hablado con otro histórico de la Cadena COPE, el periodista Rafael Ortega, que preside la Asociación Padre Gago, constituida para impulsar esta causa de canonización.

Rafael Ortega ha comenzado recordando que el padre José Luis Gago dejó muchas cosas buenas en su vida: "En mi vida dejó dulzura, amistad y saber tener compromiso con la verdad. Y, en mi vida profesional, precisamente eso, decir siempre la verdad y estar con los compañeros para ayudarles en todo. Yo creo que esa fue la figura que tuvo el padre Gago en la Cadena COPE y la que dejó en otras emisoras como Televisión Española y Radio Nacional de España, donde también colaboró activamente".

El veterano periodista ha recordado alguna de las innumerables anécdotas que vivió junto al fraile dominico: "Hemos compartido la recreación de la UCIP-E, la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, en el año 82. Él fue miembro de la UCIP-E y ahí fue donde yo le conocí, a la vuelta de mi corresponsalía en Roma. Y luego preparé con él dos viajes del Papa a España. Preparamos todas las transmisiones que hicimos para Radio Nacional y para la Cadena COPE. Para mí, fue un maestro, fue un amigo y, en muchas ocasiones, fue un padre en el sentido de la comunicación".

Ortega también ha hablado de las impresiones que le produce saber que, desde hoy, el padre Gago está un poco más cerca de los altares: "Tiene muchísima importancia, porque hay que darse cuenta de que la Asociación Padre Gago se constituyó hace casi año y medio y, entonces, decidimos ponerla en marcha y ver de qué forma podíamos llegar a este punto. Y cuando habitualmente se tardan varios años en conseguirlo, gracias a la constancia y la ayuda del cardenal Ricardo Blázquez, y a la ayuda del padre Gago, que seguro que nos está escuchando desde el Cielo, se ha recibido el nihil obstat de la Santa Sede y se va a firmar el acta de apertura de la causa de canonización en el Arzobispado de Valladolid, porque fue allí donde falleció el padre Gago".

El periodista también ha recordado que el mensaje del padre Gago a los comunicadores está muy vigente: "Hizo la Oración del Periodista, y te voy a leer unas líneas porque en ella demuestra lo que nos enseñó a todos los periodistas: 'Ayúdanos a defender la paz y la convivencia, a respetar la dignidad de las personas, a mantener nuestra integridad profesional y a rectificar nuestros errores. Líbranos de la ligereza y la frivolidad, de la adulación al poder y del servilismo, del sensacionalismo y de la prepotencia'. Yo creo que eso es importantísimo y es una lección para todos los periodistas. No sólo para los que trabajáis o hemos trabajado en los medios de comunicación social relacionados con la Iglesia, sino para todos los periodistas que hemos trabajado, están trabajando o trabajarán en cualquier medio de comunicación. Yo creo que es la lección que nos dejó, esta Oración del Periodista".

Rafael Ortega ha señalado, además, "su humanidad. Él era de la Orden de Predicadores y no solamente tuvo una actuación como periodista. Fue prior del convento de Valladolid y ha dejado un gran legado en los dominicos. Fue un gran hombre de Iglesia. Dentro de la Iglesia, los mismos sacerdotes y frailes dominicos, compañeros suyos, me han hablado maravillas de su personalidad, de su compañerismo, de su amistad. Era un hermano no sólo para nosotros, como lo demostró durante su carrera profesional, sino para sus propios hermanos dominicos".

El veterano periodista y presidente de la Asociación Padre Gago ha concluido pidiendo a los oyentes que "recen al padre Gago". El acto de apertura de la causa de canonización del P. José Luis Gago tendrá se podrá seguir a partir de las 12 del mediodía en el canal de YouTube del Arzobispado de Valladolid.