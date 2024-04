¿Qué pasaría si la Iglesia cerrara solo un día sus puertas? "Llega a donde no llega el Estado"

Esta semana ha comenzado el periodo de la renta. Desde el pasado miércoles 3 de abril y hasta el próximo 1 de julio podemos presentar nuestra declaración. En ella, como siempre, aparece la llamada casilla de la X de la Iglesia, la 105, que a simple vista no supone mucho marcarla, pero sin embargo, detrás de ese gesto, hay millones de personas acompañadas por la Iglesia Católica en muchas de sus necesidades. A veces no somos conscientes del alcance que el hecho de marcar la X de la Iglesia en nuestra declaración, puede llegar a tener.

Este año desde la Conferencia Episcopal nos han propuesto un viaje. 15 personas han subido a un autobús. Ninguno se conocía entre sí. Todos ellos tenían diferentes edades, procedencias y profesiones. Pero todos contaban con una cosa en común: ninguno marca la X a favor de la Iglesia en su declaración de la renta.

Este autobús les ha llevado a distintos proyectos y a distintas realidades que la Iglesia mantiene por toda España. Por ejemplo juntos han visitado una prisión donde la Iglesia acompaña a los internos. También ese autobús les ha llevado a un pueblo, de la llamada España Vaciada, en el que solo viven dos personas. Otro de los destinos ha sido un centro de acogida donde se les da a las personas una ayuda integral.

En La Linterna de la Iglesia hemos podido conocer el testimonio de estas personas que han compartido el viaje “x tantos”. Basta con escuchar como cuando se conoce la realidad, los prejuicios pasan a un segundo plano.

Por los micrófonos de COPE ha pasado José María Albalad, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. Él explica que ha sido un viaje transformador y que de las 15 personas que iban a bordo, cuando acabó la ruta, 11 trazaron su “x” simbólica. Casi un 75% de los viajeros cambió de opinión. Albalad considera que la Iglesia siempre gana en “las distancias cortas”. Asegura que las personas se encuentran una realidad diferente a la que normalmente escuchan o ven. Cuenta que sirve para “romper la espiral” y que la Iglesia interpela a los viajeros porque todos tenemos una dimensión espiritual, trascendente.

El director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia explica que la familia de todos los que marcan la “X” es de casi 9 millones de personas pero asegura que hay un 70% de contribuyentes que todavía no lo hacen. Albalad relata el objetivo de la campaña que ha sido mostrar una Iglesia de puertas abiertas y también que conocer a las personas que no marcan la X les ha dado una información muy valiosa. “En este viaje hemos mostrado lo que somos, no hay miedo a exponerse” ha indicado.

Hay que recordar que además no vamos a pagar ni nos van a devolver ni más ni menos dinero, y que es perfectamente compatible marcar la casilla de la Iglesia católica con la de fines sociales. Albalad además ha hecho un llamamiento a marcar porque no tiene ningún coste. Cuenta que el 0,7% de los impuestos va destinado a sostener la labor de la Iglesia y que si no se marca, el Estado decide a donde va. “Tiene un efecto concreto y multiplicador al servicio del bien común” ha asegurado.

José María Albalad además indica que la confianza no se pide, se gana y que en eso se está trabajando. También cuenta que el mecanismo de la declaración no es ningún privilegio sino que es fruto de la renuncia de no tener una casilla en los Presupuestos Generales del Estado. “Si nadie marcará la casilla de la Iglesia la aportación a la Iglesia sería de cero euros. “Cada año partimos de cero, todos los años tenemos un examen que sacar adelante” señala Albalad.

Por último, el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha contado el testimonio de dos personas que eran reacias a marcar la “X” y que viajaron en ese autobús. Almudena de 44 años es diseñadora gráfica y contó que la Iglesia hace las cosas mejor que como ella pensaba.

Ricardo de 33 años es comercial y no está bautizado. Tras visitar una casa de acogida expresó que la Iglesia llega a sitios donde el estado no llega. José María Albalad se hace una pregunta: ¿Qué pasaría su la Iglesia cerrara un día sus puertas?