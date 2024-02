¿Qué es la "justicia climática"? "No es un reto ecológico es un reto humano"

Este viernes Manos Unidas proponía vivir una jornada de Ayuno Voluntario para crear conciencia. Desde hace más de 50 años, generaciones enteras se han apuntado a este pequeño gesto que bien puede reflejarse en una cena un poco más ligera y que seguramente hará que nos acordemos del sufrimiento que padecen a diario millones de personas en el mundo que ayunan involuntariamente porque no tienen alimentos que comer.

Un gesto que también forma parte de la campaña que Manos Unidas acaba de poner en marcha bajo el lema ‘El Efecto Ser Humano. La única especie capaz de cambiar el planeta’ donde trabajarán a lo largo de este 2024 por la justicia climática, que tanto tiene que ver con la pobreza. Y es que el ser humano es la única especie capaz de cambiar el planeta tal y como nos explica Cecilia Pilar Gracia, presidenta de Manos Unidas: “Es un día muy bonito porque es el día del ayuno voluntario, es un símbolo pero tiene el sentido pedagógico de experimentar el hambre para poder combatirla. Nos cuesta mucho ver la realidad de que nuestro mundo es de todos. Tenemos que cambiar nuestros estilos de vida y de consumo. Estamos masacrando el planeta y los que más lo sufren son los más pobres”.

Hablamos de un ayuno voluntario como gesto simbólico a los 735 millones de personas que pasan hambre en el mundo. El Papa Francisco señalaba en su última exhortación apostólica, Laudate Deum, que ya no hay duda del origen humano en el cambio climático. A ello se ha referido en La Linterna de la Iglesia Cecilia Pilar Gracia: “No hablamos de cambio climático hablamos de que todo este cambio está causando desigualdad. Es abordar un reto humano porque ellos no son los causantes pero lo sufren más que nosotros. No tienen armas para combatir todos estos cambios”.

Estos días Manos Unidas ha lanzado un estudio en el que aseguran que el 76% de los jóvenes se muestran conscientes y preocupados por el cambio climático y sus consecuencias, pero sólo un 10% sabe lo que significa ‘justicia climática’ que es precisamente lo que reclama Manos Unidas en esta campaña. Nos cuenta el significado de estas cifras la presidenta de esta ONG: “Los jóvenes tienen la duda de si podemos arreglarlo. Justicia climática es hablar de que todos los seres humanos podamos vivir en un entorno saludable. En el mundo vivimos muchas realidades. En el sur viven momentos muy duros. En esos lugares no logran sacar alimentos ni de la tierra ni para pescar. Es una realidad que no queremos ver porque no queremos hacer cambios en nuestra vida. Ellos han participado muy poco en ese cambio. Los cambios en el clima son causas de nuestros estilos de vida y de consumo”.

En los últimos años estamos creando nuevos términos para referirnos a realidades que surgen. Por ejemplo ahora tenemos que hablar de migrantes climáticos o descartados climáticos. La presidenta de Manos Unidas explica que son los grandes olvidados: “No se ha hablado de migrantes climáticos pero en el año 2022 se dieron muchísimas. Todos ellos que son muchos millones están saliendo de sus tierras y lo sufren muchísimo. Esto es un gran sufrimiento y esto no lo recoge nadie. Es terrible”.

Cecilia Pilar Gracia, presidenta de Manos Unidas explica que lo que verdaderamente importa para lograr una verdadera justicia climática es contribuir con los pequeños gestos del día a día: “Cada día podemos hacer realidades como no desperdiciar alimentos, reciclar, utilizar menos plásticos... Hay muchas cosas en las que podemos influir, podemos hacer mucho”.

Lo que está claro es que la única especie capaz de cambiar el planeta es el ser humano. Este domingo celebramos la jornada contra el hambre de Manos Unidas y que mejor momento para darle una pensada a lo que ello significa.