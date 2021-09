"En mi pueblo, a los niños con discapacidad los matan"

André es un refugiado refugiado de 38 años que tuvo que huir de Camerún por motivos políticos. Allí tuvo que dejar a su mujer Eleonor y a sus siete hijos tras recibir amenazas de muerte y no recibir ningún tipo de protección de las autoridades locales. Nos cuenta con naturalidad que nació en la pobreza, en un pequeño pueblo rural del Oeste de Camerún. La historia de su desgracia comenzó con tan solo dos años de edad, cuando perdió la movilidad de las piernas debido a un medicamento que le proporcionaron. Desde ese instante su infancia quedó marcada; en el colegio, sus compañeros se burlaban de él y lo repudiaban por su discapacidad.

"La discapacida en mi país está considerada un castigo de dios porque algún antepasado ha hecho algo malo", explica André. "Mi padre decía que por un solo niño no se podía pasar esa vergüenza, así que quería matarme. Era lo que se hacía en mi pueblo, se les da los niños a los médicos para que los maten".

Su madre huyó del pueblo con él y, con los años acabó en la universidad gracias a la ayuda de organizaciones internacionales. Se mudaron juntos a la capital del país, Yaundé, donde André fue a la universidad, hizo fortuna, conoció a su mujer Eleonór y formó una familia. Tenía todo lo que podía desear, hasta que le retiró el apoyo al gobierno local.

"Cuando empecé a criticar al gobierno mataron a mis amigos del trabajo y me dijeron que el siguiente era yo", relata André. "La Policía me aconsejó abandonar a mi familia porque yo podía serles un problema, así que las 'Las Hijas de la Caridad de Camerún' me ayudaron a llegar hasta España como refugiado e instalarme en Sevilla".

Gracias a ellas, André tiene una pequeña tienda en el centro de Sevilla, espera hacer una reagrupación familiar con su mujer y sus siete hijos, y ha ganado una fe inusitada: "No sé exactamente cuándo voy a bautizarme, porque espiritualmente ya estoy listo, pero me tienen que avisar. Ahora lo sé: cuando yo llegaba a un sitio, Dios estaba allí ya esperándome".