El obispo de Canarias, José Mazuelos, critica la polémica en torno al reparto de menores migrantes: "No se les puede tratar como mercancía"

El Gobierno ha dado de plazo a las comunidades autónomas "hasta" el 31 de marzo para que informen de su capacidad de acogida de menores migrantes, según ha avanzado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Victor Torres. Una medida, pactada con Junts, que ha definido como "justa" y "equilibrada".

En este sentido, el obispo de Canarias, Mons. José Mazuelos, ha expresado su preocupación por la gestión de la crisis migratoria en el archipiélago en 'La Linterna de la Iglesia' de COPE presentada por Irene Pozo.

Con más de 6.000 jóvenes acogidos en centros de las islas y un flujo constante de nuevas llegadas, Mazuelos advierte que la situación es "realmente complicada" y lamenta que no se estén tomando decisiones basadas en la dignidad de estas personas: "No lo valoro bien porque no me gusta que se trate a las personas como mercancía y se usen como arma política".

"No se están haciendo bien las cosas, está clarísimo"

Mazuelos también ha denunciado la precariedad en la que se encuentran muchos de estos jóvenes cuando alcanzan la mayoría de edad: "Es triste que haya menores que llevan aquí dos o tres años y, al cumplir 18, no tengan ningún papel porque no están empadronados. No se están haciendo bien las cosas, está clarísimo", ha subrayado.

Sobre el acuerdo del Gobierno con Junts en el reparto de menores migrantes entre las comunidades ha apuntado que la pregunta “no es cómo repartimos, sino cómo les damos dignidad. Muchas veces los tienen almacenados en los centros y ahora dicen: 'Venga, los llevamos a la península'. ¿En qué condiciones? ¿Cómo vamos a garantizar que estos menores puedan tener formación, papeles y seguir adelante?".

El obispo ha insistido en la necesidad de cambiar el enfoque de la política migratoria y centrarse en la prevención: "Se están destinando fondos a los países de origen, pero lo que deberíamos hacer es fomentar la formación allí mismo, en lugares como Senegal, Gambia o Mauritania, para que no tengan que atravesar el Atlántico en condiciones inhumanas".

"no es solo un problema de Canarias, sino de España y de toda Europa"

En este sentido, ha reclamado un mayor compromiso de la Unión Europea y una estrategia común que ayude a combatir las mafias y a evitar lo que ha calificado como "el cementerio del Atlántico".

Por último, ha insistido en que la crisis migratoria no es solo un problema de Canarias, sino de España y de toda Europa: "No entendemos por qué Europa no se implica más en esto. Es urgente una política migratoria coordinada con los estados de origen para evitar más tragedias".