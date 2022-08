Natxo de Gamón: "Santiago suena a alegría, suena a júbilo"

Así sonaba ayer Santiago. Es lo que me encontré ayer al mediodía, al llegar a la Plaza del Obradoiro. Suena a alegría, suena a júbilo… suena a ganas de pasarlo bien, también…Y no es para menos esa alegría… porque desde luego que llegar a Santiago de Compostela, después de hacer un largo camino a pie, como el que han hecho estos chicos, impresiona y mucho. Encontrarse de frente con esa imponente fachada barroca de la catedral, en alto, con su escalinata... y saber que ahí está enterrado uno de los apóstoles… No sabes lo que es hasta que lo vives. Te lo digo por experiencia.

Se te quita el cansancio que arrastras de tantos días andando, durmiendo, muchas veces en el suelo… y sólo tienes ganas de celebrar. De celebrar que has llegado a esta ciudad tan acogedora y hospitalaria y de que, por fin, tras tantos kilómetros, te puedes poner a los pies del Apóstol, de su tumba, y traerle tus preocupaciones y tus anhelos para que él se los ponga al Señor. Es, sin duda, un momento que marca mucho y que ha cambiado la vida de miles de personas.

Mi compañera Silvia Rozas, la directora de la revista Ecclesia, que lleva aquí desde el lunes… y que es gallega y conoce Santiago como la palma de su mano me decía que esto que estamos viviendo estos días es una auténtica fiesta.

Y lo es, lo es. Ver a tantos jóvenes -12.000, que se dice pronto- celebrando su fe, en vacaciones, con el calor que hace… de verdad que es inspirador. Mira, por ejemplo, ayer, en la Plaza de Quintana conocí a un matrimonio que estaba esperando a pasar por la Puerta Santa para hacer el saludo al apóstol. Son de Toledo y se casaron el 16 de julio. Lo normal es que se hubieran ido de luna de miel, unos cuantos días… pero decidieron acortarla y dejarla solo en una semana para poder venir a Santiago, a participar en la Peregrinación Europea de Jóvenes y, además, como voluntarios. Y ellos lo explican sencillamente… cómo no iban a venir si tenían la ocasión de presentarle al Apóstol su proyecto de familia, de esa familia que acaban de fundar.

No me digas que no es una historia emocionante… no será la última que te contaremos hoy…