Mons. Vicente Rebollo: "Sueño con una Iglesia que siembre mucha esperanza a la gente"

Hace apenas dos semanas, Tarazona recibía a su nuevo obispo, monseñor Vicente Rebollo. Natural de Revilla Vallejera, en Burgos, fue ordenado sacerdote en 1988. Además de teología cuenta con formación relacionada con el mundo de la economía y la empresa. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la archidiócesis de Burgos donde, entre otras cosas, ha sido vicario para Asuntos Económicos y deán de la catedral. Ahora cambia Burgos por tierras aragonesas. En 'La Linterna de la Iglesia' ha hablado de sus primeros días como obispo de Tarazona.

Irene Pozo ha descrito una escena que sucedió en la ordenación episcopal de monseñor Rebollo, en la que familiares, amigos y sacerdotes rompen a aplaudir al nuevo obispo: "Uno se siente querido y, después, pequeño, como me ha estado pasando todos estos días, desde que me lo propusieron hasta la ordenación. Ves que es una gran llamada que te hace el Papa Francisco, una gran responsabilidad que asumes, siendo obispo. Pero con ese aplauso de la gente... uno se siente un poco más empujado, querido y dice 'pues... adelante'. Era como una especie de refrendo. Así lo sentí".

Tarazona es una pequeña diócesis rural, con pocos recursos económicos pero rica en humanidad: "Me ha sorprendido esa humanidad y cercanía. Es más pequeña que Burgos, pero rural como Burgos, así que no me resulta extraño. Veo la talla de las personas grande, veo esa cercanía... la estoy empezando a conocer y me siento querido, me siento a gusto. Confío mucho en la gente y ellos vas por la calle y te saludan, te echan una sonrisa... yo he visto a la gente cariñosa. A lo mejor eso contrasta con el carácter de Burgos, que en primer momento somos más fríos, así que quizá por eso me llama más la atención. Veo a la gente por seguir adelante, por caminar y por querer hacer familia", explica monseñor Rebollo.

Por último, el nuevo obispo de Tarazona ha afirmado que sueña con una Iglesia que esté "creando y sembrando mucha esperanza a la gente, abriéndoles el corazón y el espíritu a la misericordia de Dios, que sientan esa misericordia, que aúna la esperanza, y sueño con una Iglesia hermana. Ojalá que crezcan esas relaciones de hermandad, de fraternidad, en la que miremos todos al mismo punto", concluye monseñor Rebollo.