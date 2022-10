Mons. Prieto: "Al plantearse una Pastoral del Turismo, ahora más que nunca necesitamos caminos de esperanza"

Desde el pasado miércoles se está celebrando el Congreso Mundial de Pastoral del Turismo. Una cita que está reuniendo a cerca de 200 asistentes de 25 países entre los que se encuentran personalidades como el patriarca latino de Jerusalén, monseñor Pierbattista Pizzaballa; el cardenal Leonardo Sandri, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales o el proprefecto del recién creado Dicasterio para la Evangelización, que es monseñor Rino Fisichella. El lema de este Congreso es Turismo y peregrinación. Caminos de esperanza.

Todos ellos se han dado cita en Santiago de Compostela que, como sabes, está celebrando un año santo para abordar las novedades de la Pastoral del Turismo. Monseñor Francisco José Prieto, obispo auxiliar de Santiago de Compostela, también está participando en el Congreso y en 'La Linterna de la Iglesia' ha repasado algunos de los asuntos que se están tratando en él.

Mons. Prieto ha señalado que "tanto las peregrinaciones como la esperanza llegan a través del camino, o de los caminos que constituyen el que llamamos Camino de Santiago, un hecho singular y único. 'El que viene a Santiago', dice Dante, 'es peregrino' y lo hace a través del camino, que no es más que una expresión de aquel de Cristo, que es el Camino".

"A la hora de plantearse una Pastoral del Turismo en estos momentos, en la clave también de la peregrinación como parte de esa pastoral, más que ahora y más que nunca necesitamos caminos de esperanza", ha explicado el obispo auxiliar de Santiago de Compostela.

Monseñor Prieto también ha valorado la decisión del Papa de trasladar la Pastoral del Turismo del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral al nuevo Dicasterio para la Evangelización, del que el propio Papa es prefecto: "Todos aquellos que trabajan como agentes de pastoral en el ámbito del turismo lo venían reclamando, porque antes estaba adscrito al ámbito de todo lo que tiene que ver con los itinerantes, las migraciones... una situación diferente a quien se desplaza por un afán de conocer, de visitar, de descanso y de ocio, por lo que no era el departamento apropiado".

"Ahora, con todo lo que está suponiendo en la Curia Romana la Praedicate Evangelium del Papa Francisco, ha encontrado su lugar apropiado en el nuevo Dicasterio para la Evangelización", explica el prelado.

El turismo también tiene un gran potencial evangelizador: "Quizás a veces no lo apreciamos, o nos parece una pastoral secundaria, pero he escuchado durante estos días las reflexiones de los que están ahí, trabajando en distintos lugares del mundo y, efectivamente, cuando pensamos en turismo, sin mayores adjetivaciones, englobamos desde quienes llegan en un crucero hasta quienes buscan un descanso de verano, en una zona de sol y playa, también quienes recorren distintos lugares de nuestra geografía, con el turismo religioso. Por tanto, no cabe duda que es un campo amplio, donde entra la acogida, la hospitalidad...", ha explicado monseñor Prieto.