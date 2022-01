Mons. José Luis Retana: "Las dos diócesis son muy similares, aunque las ciudades tienen ritmos diferentes"

Ciudad Rodrigo y Salamanca tienen nuevo obispo. Hace apenas 15 días se ponía al frente de estas dos diócesis monseñor José Luis Retana, que ha concedido una entrevista a Irene Pozo en la 'Linterna de la Iglesia'.

"Ha sido dos semanas de un ritmo excesivo pero habíamos hecho un programa muy fuerte para poder conocer a las dos diócesis bien", ha dicho monseñor José Luis Retana en Cope. "Estoy a caballo entre las dos diócesis y con las dos casas abiertas. Así que el domingo, cuando esté en Roma, veré todo de otra manera y cuando regrese el lunes tendrá todo un ritmo un poco más humano".

En cuanto a la visita ad limina que realizará, monseñor Retana le ha contado a Irene Pozo que ha preparado un informe sobre la diócesis de Plasencia, pero no de las dos a las que va a representar. Esta será la primera ocasión en la que vaya a una visita ad limina como obispo.

"Las dióceiss no tienen mucha diferencia en cuanto a la población rural, que es muy similar", ha asegurado Retana, "aunque las ciudades sí son muy diferentes. Ciudad Rodrigo es muy familiar con un trato muy cercano y Salamanca es una gran ciudad con una organización en delegaciones que me ha impresionado mucho. Hay mucha gente. El ritmo de las dos ciudades es muy distinto".

En cuanto a sus años de futbolista, el nuevo obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo ha bromeado en el programa que dirige Irene Pozo:"Es de las cosas que mejor he hecho, luego de lo otro, he hecho lo que he podido".

Desde el año 2003 era obispo de Salamanca Mons. Carlos López Hernández. Por su parte, el administrador apostólico de Ciudad Rodrigo era Mons. Jesús García Burillo desde 2019. Mons. José Luis Retana nació el 12 de marzo de 1953 en la localidad abulense de Pedro Bernardo. Tras desarrollar la práctica totalidad de su labor pastoral en Ávila, el 9 de marzo de 2017 el Papa Francisco le nombró obispo de Plasencia.