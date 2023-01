Mons. Iceta: "La vida humana en el seno materno no sólo debe ser esperada, sino también acogida"

Esta semana, el debate surgido a raíz de la propuesta de las medidas de apoyo a las mujeres embarazadas en Castilla y León ha ocupado buena parte de la información. Más allá de la cuestión ideológica o política, estamos probablemente ante uno de los grandes desafíos que plantea el mundo actual: el firme compromiso a favor de la vida que tenemos los cristianos viene dado desde nuestro convencimiento en que el ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Cuidar la vida supone acoger ese primer don de Dios. Partiendo de esto, los obispos de Castilla y León han hecho pública una nota donde quieren recordar esos principios que la Iglesia propone constantemente en torno al don de la maternidad y la dignidad de la vida humana naciente. Sobre ello ha hablado en 'La Linterna de la Iglesia' monseñor Mario Iceta, arzobispo de Burgos y que, además, es médico y un gran experto en cuestiones bioéticas.

"Siempre corremos el riesgo de oscurecer el don que supone toda vida humana. Desde su inicio, en su concepción, hasta su final natural, toda vida humana, toda persona humana, todo ser humano es un don grande para la humanidad. La vida humana en el seno materno no sólo debe ser esperada, sino también acogida como se merece. No es cualquier cosa, es un don de Dios, es una persona que se nos regala, acogida protegida custodiada, para que llegue a una plenitud a la que ha sido llamada y para que ha sido creada", ha señalado el arzobispo de Burgos.

Los obispos de Castilla y León han visto necesario recordar el bien que supone para la humanidad el ser humano: "Pienso que ya se conoce cuál es la postura constante de la Iglesia. En esas cuestiones el Magisterio de la Iglesia ha sido siempre muy uniforme y muy constante. Ahora que se ha suscitado este debate en nuestra comunidad, nosotros no queremos entrar en el debate político de las Administraciones, de los diversos partidos... por eso hemos esperado un tiempo prudencial para que no se nos confunda como un elemento político más, pero también como pastores de la Iglesia tenemos que iluminar a nuestros fieles y a las personas de buena voluntad, que nos piden una palabra y, por eso, después de una semana donde este debate ha sido intenso, nos ha parecido oportuno proponer una vez más esta cuestión que, a veces, el fragor del debate puede oscurecer puntos esenciales, como que la vida humana naciente es un don inmenso que hay que custodiar y que hay que acoger", afirma monseñor Iceta.

En la nota, los obispos agradecen a las madres gestantes su entrega y se ponen al servicio de quienes están pasando por circunstancias más complicadas. Circunstancias que pueden llevar a una mujer a tomar decisiones que muchas veces cambiarian si hubiera más apoyos: "En este mundo, en esta vida compleja y ajetreada no se dan las mejores condiciones para traer una vida, ¿no? Vemos que no es fácil la conciliación laboral y familiar, el cuidado que requiere una mujer gestante debe ser muy esmerado en muchos aspectos. Vemos también muchos elementos, no sólo ideológicos, también cómo estamos estructurando la vida de hoy: viviendas pequeñas, dificultad de acceso a la vivienda, unas remuneraciones con las que difícilmente se llega a fin de mes... Comprendo que hoy en día hay especiales dificultades en este mundo que vamos creando, que a veces no es el más adecuado para acoger esta vida. Por eso, la vida debe ser apoyada".

"A las mujeres gestantes debe ofrecérseles que no haya dificultades de tipo económico, de tipo laboral, de tipo social, de la vivienda, del trabajo, de acceso a las prestaciones sanitarias, de ayudas que necesiten en la maternidad y luego en la crianza de los niños... Pienso que las civilizaciones y las sociedades avanzadas deben mimar y cuidar a la mujer gestante y, cuando aparecen dificultades que son objetivas y que son reales, debemos buscar los modos de poder solventarlas", ha apuntado el arzobispo de Burgos.

En la nota, los obispos recuerdan que el aborto no puede ser considerado un derecho, puesto que atenta contra la vida humana: "Démonos cuenta que, muchas veces, en este debate queda como eclipsado el segundo sujeto que aparece... está la mujer gestante y quién se está gestando en su seno, que es ese nuevo ser, como ese don que se nos da a nosotros. Evidentemente, provocar deliberadamente la muerte del ser humano, provocar la muerte de este ser que se va gestando y que lo percibimos como ser distinto con una carga genética distinta, que él solo, además va dirigiendo su desarrollo hasta que llegue a su plenitud... Ciertamente, la eliminación de la vida humana no puede ser confundida con un derecho. Al contrario, los dos bienes, la mujer gestante es un don maravilloso y grande, y el niño que viene en su seno es un don maravilloso y grande, y ambos deben ser acompañados y sostenidos", explica monseñor Iceta.

La objeción de conciencia también aparece reflejada en la nota que han publicado los obispos de Castilla y León: "Quisimos hacer también un apunte en ese aspecto, porque recibimos también el parecer de muchos ginecólogos que no están de acuerdo con practicar el aborto y deben inscribirse, según las nuevas legislaciones, en una lista de objetores. La objeción de conciencia es un derecho primario y fundamental: poder vivir la vida y la propia profesión según la propia conciencia. El tener que figurar en una lista de objetores no deja de ser, cierto modo, el ser señalados por motivos de conciencia. En todo caso, serían los médicos que están dispuestos a practicar el aborto, pero aquel que, en ejercicio de sus derechos de objetar en conciencia a una práctica con la que está en desacuerdo y considera inaceptable, no puede ser obligado a, para ejercer ese derecho, constar en una lista que, además, puede tener otras consecuencias que no son aceptables", ha dicho monseñor Iceta.