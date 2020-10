Mons. Francisco Pérez sobre los misioneros: "Es la organización más efectiva, afectiva y real que hay"

El próximo domingo 18 de octubre celebramos el DOMUND. Una jornada especial en la que recordamos y apoyamos a los 11.000 misioneros españoles que se dejan la vida en 135 países del mundo. Y por supuesto, a todos los demás. Mons. Francisco Perez es el Arzobispo de Pamplona y Tudela y además presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con las iglesias y ha querido aprovechar la ocasión para hablar en la Linterna de la Iglesia sobre esta labor.

Sobre los misioneros españoles mons. Francisco Pérez asegura que "es la organización más efectiva, afectiva y real que hay en el mundo y sobre todo en el ámbito de los pobres. Es para decir qué grande, qué hermoso, cuánto bien se hace y cuánto se conoce a Jesús a través de ellos".

El lema del DOMUND de este año es 'Aquí estoy envíame". Y puede parecer fácil hacerlo, pero la realidad es que no debe ser sencillo dejarlo todo por los demás. Pero el prelado tiene claro cuál es la fuerza de los misioneros, que es "un amor, que es el amor de Cristo en el corazón de todos los misioneros. Desde que nos bautizan todos tenemos el deber de ser misioneros. El amor cambia el mundo, el que procede de Dios. Por eso no les importa estar en un sitio o en otro, porque saben que la mayor riqueza que pueden llevar es el amor de Cristo. Es impresionante verlos en las misiones. Lo importante es cumplir la voluntad de Dios, esto es lo que vive el misionero".

El arzobispo de Pamplona y Tudela cuenta que "el papa san Juan Pablo II me regaló un pectoral, la cruz del pecho, y me dijo: 'mire, si quiere ser un buen misionero no olvide una cosa: va a tener cuces pero no les abrace de forma vacía, abracelas con Cristo. La misión ya no es solamente darse, sino tambien asumir los dolores que hay en la humanidad. Hay que alentar a las personas que sufren, llevar comida a aquellos que no tienen para comer, confesar a las personas que necesitan paz... Son muchas cosas y todos podemos hacerlo. Cuanto más nos demos a los demás, más se nos concede".

Desde luego ser misionero es una vocación, y podríamos pensar que esas vocaciones están decayendo: "La edad media de los misioneros ronadará entre los 60 y 70 años. Pero estamos viviendo un resurgir de los laicos por ejemplo. A veces matrimonios, también estamos viendo incluso solteros, gente que se entrega a Jesucristo sin ser sacerdote ni religioso. Igual somos menos, pero eso no queire decir que la misión se agote".