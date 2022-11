Mons. Fco. César García Magán: "Hay que anunciar el Evangelio con testimonio de credibilidad"

Esta semana los obispos españoles han celebrado su Asamblea Plenaria, donde han tratado varios asuntos de interés y han elegido nuevo secretario general, Mons. César García Magán, obispo auxiliar de la archidiócesis de Toledo, que sustituye a Mons. Luis Argüello. Tiene 60 años, su ministerio sacerdotal lo inició en la archidiócesis primada en 1986 y de 1991 a 2007 estuvo al Servicio de la Santa Sede, primero como oficial de la Secretaría de Estado, y posteriormente como secretario y consejero de las Nunciaturas en Colombia, Nicaragua, Francia y Serbia. En 2007 regresó a Toledo para ocupar cargos como vicario general antes de ser nombrado obispo auxiliar.

"Hay que anunciar el Evangelio con testimonio de credibilidad", ha asegurado monseñor Francisco César García Magán en 'La Linterna de la Iglesia' de Irene Pozo. "Los buques insignia de la credibilidad de la Iglesia ante la sociedad son la acción caritativa social, la acogida de migrantes, el trabajo que se hace con jóvenes y ancianos… y la pastoral de la salud, que ha tenido tanta imporancia durante la pandemia".

El nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha explicado que el principal reto al que se enfrenta la Iglesia en la actualidad es el anuncio del Evangelio: "el primer anuncio es muy importante en nuestra sociedad española occidental. Tenemos que hacer un anuncio valiente y respetuoso. La fe no se puede imponer, porque es un acto de libertad, como decía san Juan Pablo II".

El que fuese tertuliano de 'La Linterna de la Iglesia' con Faustino Catalina se ha referido también al protocolo-marco para la prevención de los abusos sexuales que han aprobado los obispos en esta Asamblea Plenaria. "Lo hemos hecho junto a unas líneas-guía que ayudarán a los que tienen que responder desde el punto de vista pastoral. Está pensado para el presente y el futuro, para evitarlos y que no se produzca la herida".

Sorpresa ante el nombramiento

En cuanto a la noticia de su nombramiento, que se produjo en la mañana del miércoles, monseñor García Magán ha asegurado en COPE que la recibió "con mucha sorpresa, porque uno hasta que no llega pues no se lo cree a pesar de que haya podido haber mucha rumorología". Para García Magán "Yo creo que los obispos han hecho un gesto de fraternidad, de confianza y de generosidad hacia mi persona al elegirme. En este momento lo que más me agobia es la catarata de Whats Apps, correos y llamadas perdidas que tengo. Gracias a Dios por la noche me acuesto y dumermo bien, aunque no sé si es inconsciencia por mi parte", ha ironizado.