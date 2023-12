Luis Marín de San Martín, en COPE: "En la Iglesia todos deben sentirse en casa"

El subsecretario del Sínodo de los Obispos, Don Luis Marín de San Martín ha pasado esta noche por los micrófonos de COPE para presentarnos su nuevo libro “Te hablo al corazón”. Es una publicación que recoge buena parte del legado de Juan XXIII: “He dejado hablar al Papa Juan. Es él a través de su testimonio quien narra el proceso de su vida. Es un recorrido a lo largo de su existencia. Juan XXIII está vivo en estas páginas, es él quien nos habla. Fue un Papa que escribió mucho. El “diario del alma” fue una revolución en el que cuenta sus experiencias desde que era niño. Tenemos discursos, homilías, cartas y diez volúmenes de agendas donde anotaba todo lo que le sucedía. Durante muchos años he trabajado con estos textos y es un extracto de todo ello. Ojalá los lectores disfruten”.

Luis Marín de San Martín ha explicado que la figura de este Papa debe actualizarse: “Era un hombre de Dios. A veces nos hemos quedado en la anécdota y no salimos de ahí. Es un Papa ya lejano y un personaje simpático pero corremos el riesgo de quedarnos en el cliché pero si profundizamos es un hombre cercano y actual. Camina con nosotros y lo propongo como patrón del Sínodo. Tenía los pies en la tierra y conocía muy bien el mundo. Conoció las guerras mundiales y fue diplomático. Es también un hombre muy renovador. Le gustaba la política de los pequeños pasos. Se acerca a los ortodoxos e iba con ellos. Sale del Vaticano y es el primero que hace un viaje. Camina por las calles de Roma, va a visitar la cárcel y a los niños enfermos. Inicia el Ángelus... Es un hombre actual y cercano. Nos guía en estos tiempos”.

"No hay nada más revolucionario que un cristiano que vive su fe". Con estas palabras empezó Mons. Luis Marín de San Martín la presentación de su libro "Te hablo al corazón" Autobiografía de San Juan XXIII.

"Juan XXIII es santo porque quiso ser bueno".

Se acaba de celebrar la primera asamblea general del Sínodo que se ha desarrollado durante 25 días de intenso trabajo que comenzaron el 4 de octubre en el que han participado 464 personas. Para el subsecretario del Sínodo de los Obispos ha sido un tiempo muy positivo: “No hay Sínodo sin Concilio Vaticano II. Como todo lo de Dios no se impone, se propone. La gracia de Dios requiere de nuestra colaboración. ¿Cómo respondemos? ¿Dejamos actuar al espíritu? No hay nada más revolucionario que un cristiano que vive su fe en serio. Es un tiempo precioso y un proceso que tiene distintas velocidades y que no termina nunca. Nos ha ayudado a darnos cuenta que lo esencial es Cristo, de la unidad y la pluralidad en la Iglesia, de la urgencia de la evangelización y luego la necesidad de acogernos los unos a los otros. En la Iglesia todos deben sentirse en casa. También necesitamos escucharnos unos a otros”.

Por último ha invitado a toda la Iglesia a ser partícipe de este proceso sinodal: “Estamos todos llamados en este proceso. Yo proponía la paciencia, la perseverancia y la presencia juntos. Desde Juan XXIII cada cristiano debe potenciar la humildad. Vamos a ponernos en marcha y el camino va saliendo. Empezamos a caminar y el Espíritu Santo nos va guiando. Tenemos que ser optimistas porque proclamamos la Buena Noticia. Acabamos de publicar una pequeña guía para trabajar en este tiempo. No podemos estar esperando de forma pasiva. El proceso sigue. Esta guía quiere ayudar a interpretar el documento general del Sínodo que es muy amplio. Siempre intentando seguir potenciando lo que se hizo en la etapa diocesana. Son meses breves pero muy bonitos”.