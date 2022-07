Mons. Julián Barrio: "A Santiago siempre se llega como peregrino"

Después de dos años aguardando, y de una prórroga a causa de la pandemia por el COVID-19, por fin se podrá celebrar por todo lo alto el día de Santiago, patrón de España. Una jornada que tendrá lugar este lunes, 25 de julio, con su momento grande en la misa solemne dentro de la Catedral del Apóstol. Una ceremonia que oficiará Julián Barrio, arzobispo de Santiago, que está muy agradecido y sorprendido por la cantidad de peregrinos que están llegando: "No nos imaginábamos, después de lo que hemos vivido, que pudieran ser tantas las personas que vinieran este año. El Papa Francisco tuvo una gran intuición al concedernos esta prolongación del Año Santo".

Julián Barrio ha destacado, en 'La Linterna de la Iglesia' con Irene Pozo, la importancia de realizar este camino hoy en día: "Es un acto de rebeldía y de protesta hacia la situación en la que nos encontramos, en una sociedad que no está ofreciendo a la persona aquello que necesita para dar sentido a su vida". Un sentido que puede ser muy distinto dependiendo de cada uno: "A Santiago siempre se llega como peregrino, aunque algunas personas hayan iniciado el camino con otras motivaciones. Esto lo he podido percibir, no solo en las personas que comparten nuestra fe, sino también en personas que son agnósticas, ateas… El Camino da la posibilidad de entrar dentro de uno mismo".

Respecto al significado de este Año Jubilar con respecto al momento actual, el arzobispo de Santiago se ha mostrado muy claro: "Se está demostrando que, en medio de esta situación cultural, económica y sanitaria, los peregrinos jacobeos quieren echar raíces en el suelo firme y estable de lo sagrado y manifiestan que es necesario preservar la expresión pública del hecho religioso y valorar la religión como una aportación positiva para la cuestión social". Por último, ha querido hacer una petición al santo de cara a este día tan especial: "Le pido al Apóstol que nos ayude a calzar las sandalias de la esperanza para poder recorrer el camino y la peregrinación que todos nosotros debemos de hacer.