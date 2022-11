Josué Villalón: "Los cristianos perseguidos son la motivación principal de este premio"

Un año más, la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España ha otorgado el Premio Lolo de Periodismo Joven, que lleva el nombre de Manuel Lozano Garrido, “Lolo”, primer periodista laico beatificado. Un galardón que reconoce la trayectoria de periodistas jóvenes comprometidos con los valores cristianos en su profesión, y que, en esta edición, recae, por unanimidad del jurado, en el periodista Josué Villalón, del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada.

"Estoy muy feliz. Yo oí hablar mucho del beato Lolo por este premio y por el centenario de su nacimiento. Para mí su biografía siempre ha sido muy inspiradora, porque no fue nada fácil pero siempre con la confianza puesta en Dios y en que él era capaz de dar lo mejor de sí", ha dicho el periodista Josué Villalón en 'La Linterna de la Iglesia' de COPE. "Los cristianos perseguidos son la motivación principal de este premio y de mi trabajo como periodista".

"Los cristianos perseguidos son los que creen pese a toda desesperanza, los que mantienen la fe en Jesucristo sabiendo que es el sentido de su existencia", ha asegurado el periodista Josué Villalón, del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchos se han visto en la tesitura de dejar sus casas y renunciar a todo, pero nunca han abandonado a Jesucristo. Pese a ese enorme drama humano, yo he sido testigo de esta situación en Irak, Siria, Líbano y en tantos otros países".

"Me han venido a la mente muchos momentos a la hora de recibir el premio", ha contado el periodista premiado con el Lolo de este año. "Me acuerdo, por ejemplo, de la historia de una niña llamada Cristina que fue secuestrada por yihadistas y cómo su madre, su padre y sus hermanos me contaban llorando cómo lo habían vivido y que rezaban todos los días por poder volver con ella".