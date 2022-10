Joan García de Mendoza, el párroco de las placas solares: "Usar energías contaminantes es un contrasentido"

La luz ha vuelto a subir esta semana. Aunque llevamos dos días en los que el precio del kilovatio/hora había bajado ligeramente, hoy está un 29% más caro que ayer. Eurostat es la que indica que los españoles tenemos la electricidad más costosa de toda la zona euro y esa es una realidad no le es ajena a la Iglesia. ¡En absoluto! En nuestro país, encontramos varias parroquias que han empezado a tomar medidas para ahorrar. Y una de las primeras que tomó cartas en el asunto fue la de San Cebrián, en la Vall de Bron.

"Que no estemos utilizando placas solares en un país con tanto sol, y estemos usando energías contaminantes es un contrasentido con nuestra fe y nuestro sentido común", nos cuenta el párroco de san Cebrián, Joan García de Mendoza. Él supo desde el primer momento que, además de ser una alternativa ecológica, instalar placas solares en el tejado de la Iglesia iba a poder amortizarse rápido.

¿Qué gastos tiene una parroquia como la suya? Principalmente el comedor social, al que acuden cada mañana a desayunar nada más y nada menos que 60 personas.

En la otra parroquia de Joan, el Santo Cristo, se han ahorrado más de 1.100 euros desde enero con ayuda de las 20 placas solares instaladas.

Fíjate en los números: mientras este año han consumido 6.600 kilovatios, 5.600 de ellos han sido de producción propia. Aunque esta cantidad, evidentemente, no es lamsma a todas las horas del día, sino que depende de las horas de sol. "Durante el día me sobra muchísimo, pero, en cambio, en plena hora punta del comedor social cuando damos desayunos, nos falta energía porque el sol ha salido, pero no mucho".

Además, la iglesia abastece con estas placas a 5 familias vulnerables de cuatro miembros que residen en los pisos parroquiales.