Irene Pozo: "Hay que aprender a mirar el 'sinhogarismo' de otra manera"

Esta semana he conocido a gente fascinante. Con los tiempos que corren, encontrar personas que con su testimonio de vida quieran ayudar a quien tienen cerca, me parece maravilloso. Son de esas personas que inspiran, que a pesar de las circunstancias que viven, te miran a los ojos con una sonrisa. Y son esas cosas las que le hacen a uno tener los pies en la tierra.

No se me olvidan sus nombres: Armando, Felipe, Sonia, Kimberly, Carol, Merlín, Eduard… Personas sin hogar que están detrás de esas cifras que no dejan de crecer. El sinhogarismo va más allá de no tener un techo. En la última década, el número de personas sin hogar se ha incrementado en un 24,5%.

Según el informe Foessa de Cohesión Social de este año 2022, en España 1 de cada 5 hogares sufre exclusión residencial y el 2,3% sufre amenazas de expulsión de su vivienda. Claro, quienes no tienen un hogar quedan fuera de todo. Se ven privados de derechos básicos como puede ser el acceso a una vivienda, a la salud, al empleo, a la educación… Pero detrás de estas cifras, hay rostros, personas con nombre y apellidos. Personas con una historia de vida. Personas que sueñan, como tú y como yo.

Kimberly quiere ser enfermera para ayudar a su hermano, Felipe está escribiendo un libro, Sonia hace voluntariado para agradecer lo que ella misma está recibiendo. En fin… un ratito compartido con ellos, que necesitan que se les escuche y escucharse, que se les mire a los ojos como personas, de manera sincera. El próximo domingo celebramos el Día de las Personas sin Hogar. Que no se quede en una jornada, es algo que existe los 365 días del año. Creo que la lección que me llevo de este encuentro es haber aprendido a mirar esta realidad de otra manera.

Como dijo San Vicente de Paul: “la humildad es la raíz de la caridad, y cuanto uno es más humilde, tanto se hace más caritativo con el prójimo”.