Irene Pozo: "Hace falta caminar juntos, fraternalmente"

Decía el Papa Francisco esta semana, hablando de nuestros mayores, que muchas veces son olvidados. Y nos olvidamos de la riqueza de custodiar las raíces y de transmitir. La vejez es un don y los abuelos son ese anillo de unión entre generaciones capaces de transmitir la experiencia de vida y algo muy importante: la fe. Para ellos, el Papa, ha instituido un día especial: la Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos que se va a celebrar cada cuarto domingo de julio, cerca de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos del niño Jesús.

Hemos visto lo que ha pasado con los mayores en esta pandemia. Yo, personalmente, he escuchado voces de niños, de nietos, diciendo ‘ni siquiera me he podido despedir’. Y aunque la fe, esa que con tanta entrega nos han transmitido los abuelos, ayuda, es cierto que hace falta caminar juntos, fraternalmente.

Fraternidad, el gran desafío de nuestro siglo como afirmó ayer el Papa en el encuentro virtual celebrado en Abu Dhabi con motivo de la primera Jornada.

Mundial de la Fraternidad Humana. Y donde pudimos comprobar, dos años después de la firma junto al gran imán de Al-Azhar del ‘Documento sobre la fraternidad humana’, cómo la amistad, el respeto, la unión, la admiración que se tienen el uno al otro es ejemplo de todo lo que se puede conseguir si remamos juntos en la misma dirección. Fraternidad sin condiciones. Hermanos o enemigos.

Fíjate en los premios que se entregaron durante este encuentro: los galardonados fueron el secretario general de la ONU, Antonio Guteres, por sus constantes llamamientos, en especial en este ultimo año, apelando a un alto el fuego global en todos los rincones del mundo para centrarse juntos en la verdadera lucha que era derrotar al COVID-19. Y una mujer llamada Latifa Ibn Ziaten, marroquí, de 60 años, que dedica su vida a luchar por la reconciliación y la paz después de haber perdido a un hijo víctima de un ataque terrorista.