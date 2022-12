Irene Pozo: "Dejemos entrar en nuestras vidas a ese niño Jesús"

Emprendemos la recta final del camino que nos conduce a la Navidad. A ese momento que nos llena de esperanza con el nacimiento del Hijo de Dios.

Esta semana empezaba a recibir algunos christmas con esas imágenes que tanto sentido dan a este tiempo. La verdad que es un gesto que me parece precioso, no solamente saber que hay alguien que se acuerda de ti en estas fechas, o que ha sacado un ratito para escribir unas palabras en una postal navideña, sino que viene a mostrar ese momento que tanto necesita recordar la humanidad y es que Jesús nace en el corazón de cada uno de nosotros.

Aunque el mundo digital es importante y debemos avanzar con él, no deberíamos perder estas costumbres. Es como el que sostiene en sus manos un buen libro. Me van a perdonar los amantes de lo digital, alguno puede que me llame ‘nostálgica’, pero no es lo mismo…

Hombre, lo suyo es que ambas cosas pudieran convivir sin riesgo a desaparecer. Pero volviendo a los christmas, y a lo que nos vienen a recordar, yo los voy colocando en un mueblecito todos juntos. A veces me quedo mirándolos, pensando en lo maravilloso que es que Dios siga viniendo a nuestras vidas. Pero entonces me surge la pregunta de si realmente tenemos tiempo para Dios, si realmente, más allá de la Navidad, tenemos espacio para Él.

Igual que en este tiempo nos abrimos a la esperanza, no la dejemos marchar tan rápidamente. Porque en ella está el cambio que necesitamos.

Caminemos hacia Belén, nos quedan unos días aún. Y dejemos entrar en nuestras vidas a ese niño Jesús que muchos colocamos la Nochebuena en su cunita, algunos incluso bendecidos en nuestras parroquias durante el Adviento. Es el Misterio de la Navidad, la ternura de Dios que nos muestra el asombro de la vida y la grandeza del amor.