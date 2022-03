Irene Pozo: "La Cuaresma es una oportunidad de conversión para mirar y caminar por el mundo de otra manera"

Hoy en 'La Linterna de la Iglesia' hablamos de un congreso que se va a celebrar la próxima semana y que trata de poner en valor el papel de la Iglesia en la sociedad y su diálogo con la política, la economía, la ciencia… Es el Congreso ‘Iglesia y Sociedad Democrática’ que acoge la Fundación Pablo VI en su segunda edición. Hablaremos con el presidente de esta Fundación, que es el obispo de Getafe, Mons. Ginés García Beltrán.

Además, hoy hemos conocido que, el próximo 15 de mayo, el Papa canonizará a varios beatos, entre ellos se encuentra Tito Brandsma, un carmelita holandés que murió en el campo de concentración de Dachau en 1942, tras suministrarle una inyección de ácido carbólico. Vamos a conocer su historia. Y por supuesto, seguimos muy cerca de Ucrania y sus gentes.

Cuántas noticias llenan estos días los medios de comunicación. Desde luego, la guerra en Ucrania, abarca la gran parte de la información que se recoge en ellos. No es para menos. Europa mira a Ucrania y son muchos los testimonio que llegan de un lado y otro. Familias que huyen, muchas que se separan para poner a salvo a mujeres, niños… otros regresan para luchar por su patria. La despedida es dura… ¿Hasta cuándo esta locura?

Este Miércoles de Ceniza en todo el mundo se rezó por la paz. La oración en medio de un mundo que implora el fin de la guerra. Jornada de ayuno y oración en el inicio de una Cuaresma que nos viene a recordar que es posible un cambio de rumbo. Como decía el Papa Francisco en este día, “comenzamos esta Cuaresma con espíritu de penitencia y oración”. “La paz en el mundo comienza siempre con nuestra conversión personal, siguiendo las huellas a Cristo”

Es cierto, la Cuaresma es una oportunidad de conversión para mirar y caminar por el mundo de otra manera. Es un tiempo de renovación interior. Y la oración hace que esa preparación, ese camino, no sea algo en solitario. Porque hay mucho por lo que pedir, muchos a quien acompañar, y muchos corazones que tocar.

Es un buen momento para acercarnos a Dios. Ese Dios, como recordaba el Papa que es paz y no guerra, “que es el Padre de todos, no sólo de algunos”. Y que “quiere que seamos hermanos y no enemigos”.