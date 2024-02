La historia de Susana, una vocación a todo riesgo: "Dios no te deja estancarte"

Hace justo hoy 25 años, la vida de Susana cambió por completo. Esta madrileña estudió derecho y trabajaba como asesora en una compañía de seguros. Llevaba una vida normal salía con sus amigas, le encantaba jugar al mus y también el cine. Iba los domingos a misa a su parroquia pero como ella misma dice, más bien por el aperitivo que se tomaba después. para ella ir a la iglesia simplemente formaba parte de su rutina.

Un día, precisamente allí, en su parroquia le propusieron participar en una peregrinación al castillo de Javier, en Navarra. Ella aceptó y allí empezó a sentir algo que no le había sucedido nunca. Era como si alguien la estuviera llamando para que lo dejara todo. Después conoció a las hermanas esclavas de Cristo Rey y lo tuvo claro iba a ser religiosa como ellas.

Se marchó de su empresa de seguros y quiso asumir el riesgo de dedicar su vida a Jesús. Se fio de él por completo. Justo hoy, día de la Vida Consagrada hace 25 años Susana López entró en esta congregación de las esclavas de Cristo Rey. Esta noche nos acompaña en La Linterna de la Iglesia.

Susana nos cuenta como fue ese proceso de reflexión y de discernimiento hasta que tomó la decisión de dejar la empresa y entrar en el convento: “Desde el primero momento sientes una alegría especial. No hablé nada de esto con nadie. No era capaz de expresarlo con nadie. Experimenté una cercanía muy fuerte en la peregrinación pero seguí con mi vida diaria. Después experimenté la presencia de un Dios cercano. Lo importante en la vida es preguntarte cosas”.

La decisión que Susana tomó fue una sorpresa para muchas personas. Nunca olvidará aquellos días: “Para todos fue muy sorprendente. Para mi la primera. En el trabajo me propusieron un ascenso pero yo vi claro que no podía seguir allí. Si te tomas la vida enserio te tienes que preguntar muchas cosas. Te tienes que entregar de verdad. Hay crisis y preguntas pero siempre he estado en búsqueda. Uno nunca se conforma. Dios no te deja estancarte ni quedarte en el rellano de la escalera”.

En una sociedad en la que vivimos con muchas prisas, en la que hay mucho ruido constantemente, las Esclavas de Cristo Rey se encargan de dar acompañamiento espiritual: “El acompañamiento y el discernimiento son claras para vivir mejor. La ayuda espiritual es lo mejor que podía hacer en mi vida y por ello me decanté por esta congregación. En la casa de espiritualidad proponemos experiencias de silencio. El silencio transforma y la posibilidad de que la gente pare y pueda preguntarse es fundamental”.

En el día de la Vida Consagrada, Susana López, superiora de la casa de la Comunidad de las esclavas de Cristo Rey en Madrid, nos dice que su vida está siendo un camino por el que merece la pena vivir: “Tiene sentido en la manera en que nosotras vivamos a fondo esa llamada. En la medida en la descubramos la belleza de nuestra vida y en la medida en que a través de nosotras dios se haga presente. Esta vida nuestra que puede parecer tan enigmática es muy sencilla. Me siento muy afortunada de poder vivir hacia dentro. La vida no es solamente sobrevivir sino apostar por todo. La vida tiene sentido y el futuro está en manos De Dios”.