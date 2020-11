Cuestión de ganas y de voluntad

Leo hoy en la revista ‘Vida Nueva’ la entrevista que su director y colaborador de este programa, José Beltrán, le ha hecho al Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, donde dice que la concertada no se va a cerrar, que está garantizada por todo un marco legal, y también que están valorando con interés la propuesta por parte de la CEE sobre la asignatura de religión y el hecho de estudiarla a través de un área de filosofía, valores y creencias…. La respuesta formal, llegará… Cómo se aplicará o dónde queda la libertad de las familias en cuestión educativa, es otra historia…

Mientras tanto la Ley de Educación está ya en el Senado…. Y en el Congreso, para no perder el tiempo, este martes tocaba negociar la Eutanasia…. ¿Duro eh? Negociar la muerte… Claro, una oye verdaderas barbaridades, como que se pueda pedir desde los 16 años, que se pueda aplicar en el domicilio particular, que con un volante de empadronamiento superior a los 12 meses de residencia en España ya se tenga derecho a ella... En fin, que hemos pisado el acelerador cuando lo que toca es tener los 5 sentidos en otras cosas…

Sin ir más lejos, esto llega cuando las cifras de fallecidos del coronavirus en nuestro país son escalofriantes. La cifra oficial de hoy roza las 45.000 personas, aunque la realidad supera ampliamente estos números. Además, estamos en la peor semana de muertos diarios, que rondan los 300….

Y es que la pandemia no se ha acabado… sigue muriendo gente y es urgente buscar soluciones válidas a la crisis que se ha generado en tantos aspectos… Y si, la desesperanza está presente en la sociedad, pero no podemos dejar que esto pase. ¿Cuántas situaciones COVID has vivido en tu vida? De esas que te han llevado al extremo de pasarlo mal.

Se publicaba esta semana un pasaje del libro ‘Volvemos a Soñar’ (Ritorniamo a sognare) que ha escrito el Papa con el periodista Austen Ivereigh. En el texto el Papa habla de sus tres situaciones COVID vividas a lo largo de su existencia y fíjate: la enfermedad, el dolor o la soledad estaban presentes en límites que podemos asemejar perfectamente con la realidad que se vive en el mundo actualmente. Es increíble como uno se imagina al Santo Padre en esas situaciones y cómo se aprende a vivir de nuevo con más tolerancia, comprensión y perdón. Como este tipo de situaciones le enseñan a uno a ver lo grande en lo pequeño, como dice Francisco, de estar atento a lo pequeño en las cosas grandes. Y el don de comprender que las cosas importantes llevan su tiempo.

Maravilloso testimonio del Papa el que nos deja con esos tres momentos COVID. Además, el domingo empieza el adviento, tiempo de preparación y con ello la oportunidad de ver las cosas de otra manera. Sólo es cuestión de ganas y voluntad.

Hablaremos de estas y muchas otras cuestiones de actualidad en esta Linterna de la Iglesia que dejamos encendida. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 27 de noviembre.