Así son los dulces navideños más vendidos de nuestros religiosos

Durante estos días de fiesta muchos españoles han aprovechado para hacer los últimos preparativos de las celebraciones navideñas, como poner el Belén o comprar algunos dulces. En nuestros conventos y monasterios, ya sabes que son fechas especiales porque es el momento en el que más venta tienen. Unas ventas que son, absolutamente imprescindibles, para que las monjas y monjes de España puedan hacer frente a todos los gastos que tienen durante el año.

Estos días del año el teléfono no deja de sonar en los monasterios y conventos de nuestro país. Son los últimos rezagados que áun no se han hecho con los preciados dulces de Navidad, y será será por variedad… El padre Julio, desde la tienda del monasterio de Santa María de Sobrado de A Coruña, nos cuenta en este reportaje la amplia gama de dulces y mermeladas que ofrecen: venden productos de otros monjes y monjas y, sobre todo su propio dulce de leche, todo un orgullo para ellos.

En el obrador de su abadía, sor María Micaela supervisa el último horneado de los amarguillos. Es en la abadía de las Clarisas de Carrión de los Condes, en Palencia, a donde dejaron de llegar visitantes cuando estalló la pandemia, así que tuvieron que empezar a vender por Internet, en concreto con la ayuda de WhatsApp. Ella, sor Micaela, tiene 82 años, así que… ¿quién es la hermana de su abadía que más se maneja con el WhatsApp? "Me temo que yo soy la que mejor lo hace, pero es sencillísimo. Yo mando una notita junto con la oferta y unas fotos. Me contestan con el teléfono, la dirección y un número de cuenta. Sencillísimo". Se ve que la edad no ha sido problema para ponerse al día con las nuevas tecnologías hasta convertirse en toda una experta.

Pero, además de las tiendas de los propios monasterios y los nuevos métodos de ventas a través de Internet, siempre quedan los mercadillos navideños que se organizan en muchas ciudades de España. Las fundaciones Declausura y Contemplare, por ejemplo, ayudan especialmente en estas fechas a dar salida a los productos monásticos. Precisamente a esta última vende sus productos Fray Francisco Rincón, el responsable de la fábrica de Mermelada del monasterio de santa maría de la huerta, en Soria. "Contemplare significa el 50 por ciento de las ventas de Navidad". Y aunque sus mermeladas suponen el 30 o 40 por ciento de todos los ingresos que necesitan en el monasterio a lo largo del año, estas son fechas clave, porque la mitad de las ventas las hacen en Navidad. Así que no esperes más a comprar dulces y pastas, porque a este paso se acaban.