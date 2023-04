Andrea Tornielli: "En mi novela está casi todo el Evangelio y se puede leer como una sola novela"

La vida de Jesús fue apasionante, todo un ejemplo que llega hasta nuestros días. Eso podemos comprobarlo en el libro del que hemos hablado en 'La Linterna de la Iglesia', ‘La vida de Jesús’, una obra prologada por el Papa Francisco y cuyo autor es el director editorial de los medios de comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli.

"Este libro, al igual que los Evangelios, recorre la vida de Jesús", ha explicado el director editorial de los medios de comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, en 'La Linterna de la Iglesia' de Irene Pozo. "Mi intención fue la de contar la vida de Jesús a personas que no leen el Evangelio o a personas que lo leen pero que quieren leerla como una novela, desde el principio hasta la fin.

Tornielli ha unido la narración de los cuatro Evangelios y le ha añadido un relato de suimaginación "ayudando a las personas entrar en un contexto de los perfumes, del tiempo atmosférico" y también creando nombres de personajes que aparecen en el Evangelio y a los que ha añadido una pequeña historia. "Es una como una novela que ayuda a encontrar a Jesús y acercarnos a los Evangelios".

"Las palabras del Papa nos ayudan a comprender que el Evangelio no es simplemente una historia o un escrito. En el Evangelio nosotros encontramos a Jesús, una persona que es viva, y los Evangelios nos ayudan a conocer cómo fueron los encuentros que Jesús hizo con la gente en su tiempo", ha dicho el director editorial de los medios de comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, en 'La Linterna de la Iglesia' de Irene Pozo. "La idea de escribir este libro me la dio un amigo cura durante el primer confinamiento. Me dijo que podía escribir un libro sobre la vida de Jesús utilizando los comentarios del Papa".

"He tenido que elegir entre los diferentes Evangelios, porque a veces tres o cuatro hablan del mismo acontecimiento, pero está casi todo en el libro", ha dicho el director editorial de los medios de comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, en 'La Linterna de la Iglesia' de Irene Pozo. "La novela tiene todas las palabras de Jesús y se lee como una única novela".