Ana Medina: "Sin oración no hay sínodo"

Llevamos escuchando la palabra sinodalidad meses, qué digo meses, ¡años! Y sin embargo, ¿quién la entiende del todo o, lo que es más difícil, quién la pone en práctica? El Papa Francisco sabe que es difícil, por eso invita a pedir a Dios el don de caminar juntos, como Iglesia, en la misma dirección, que de eso se trata. A ello ha dedicado su último mensaje en vídeo que ha enviado estos primeros días de octubre a todo aquel que quiera escucharle.

En él apunta, además, claves muy sencillas, muy de andar por casa, y muy útiles: La primera, la escucha, que no debemos confundir con oír, es mucho más. Escucharnos, abriendo puertas a los que están fuera, a los que piensan distinto. Y sobre todo, al Espíritu Santo. Para ello, invita a rezar, porque, cuidado, SPOILER: Sin oración no hay sínodo. Esto no es una encuesta ni la Iglesia un parlamento.

Otra clave: la cercanía. Es el estilo de Dios. Juntarnos con la gente, ser cercanos a todos. Invita Francisco a rezar para que la Iglesia, que es fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más esa auténtica sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida. ¡Venga! ¡A apuntarse!