Ana Medina: "Pongamos la comunión, de la gente de la Iglesia, en el centro"

¿Es posible imaginar, en la puerta de nuestras parroquias, un cartel que dijera “Entrada libre”? Es el pensamiento del que parte el Papa en su último vídeo de oración.

Francisco centra su mirada este mes en el video del papa en crear comunidades cercanas, sin burocracia, centradas en las personas y donde encontrar el regalo de los sacramentos. El Papa invita a ser comunidades inclusivas, y no un club para pocos. Y es que pasa a menudo que nos agobiamos en nuestro afán de evangelizar, de ese primer anuncio y nos ponemos a pensar en cómo atraer a personas a la Iglesia cuando, luego, hacemos difícil el encuentro, nuestras puertas están no del todo abiertas y además no sabemos comunicar, entusiasmar con lo que hacemos. ¡¡Seamos audaces!! Dice Francisco. Pongamos la comunión, de la gente de la Iglesia, en el centro. Así el Papa apuesta porque las comunidades parroquiales, en medio de los barrios, vuelvan a ser escuelas de servicio y generosidad, con sus puertas siempre abiertas, que sean cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados.

Ana Medina

