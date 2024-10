“Estáis en el corazón de la Iglesia": así fue el acto de reconocimiento y reparación a las víctimas de los abusos en la Almudena

“No queremos, no podemos, no debemos pasar página”. Con estas palabras, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, se dirigía a las víctimas de abusos en la Iglesia durante el acto de reconocimiento y reparación que tuvo lugar el pasado lunes, 21 de octubre, en la Catedral de la Almudena de Madrid.

“Se trata de abrir caminos nuevos, no se trata de decir olvidamos y empezamos una nueva etapa, sino vamos a caminar con la sabiduría y la autoridad de las víctimas, con todo lo que ellas nos han aportado. No podemos decir aquí no ha pasado nada, queremos aprender desde su voz, por dónde actuar, en nuestra forma de estar, en nuestra forma de educar, en nuestra forma de estar presentes en la sociedad”, exponía el cardenal Cobo.

El titular de la archidiócesis madrileña, durante su intervención, pedía perdón a las víctimas en nombre de la Iglesia y también agradecía el testimonio de dolor. Un testimonio 'valiente', como él declaraba, de todos y cada uno de los que participaron en este acto.

“Estáis en el corazón de la Iglesia, y ahí queremos que sigáis, aun cuando a veces no hemos sido responsables ni samaritanos con vuestro dolor”.

"Los malos ganan cuando los buenos no hacen nada”

De hecho, así comenzó el acto en la Almudena, con distintos testimonios de víctimas de abusos en la Iglesia: abusos de poder, de conciencia y sexuales: “No abusó solo una persona de mí, abusa una comunidad entera que lo permite. Lo que hace daño a la Iglesia no es la denuncia, sino lo que pasa en ella. Los malos ganan cuando los buenos no hacen nada”, relataba una mujer en nombre del testimonio de un hombre del que abusaron siendo menor en el colegio de una congregación religiosa.

Y es que como expuso una segunda víctima “si no hay denuncia no es porque no haya habido abusos, es porque el tratamiento que vamos a recibir resulta más doloroso que el propio abuso”, sostenía.

En este proceso de reparación es fundamental una palabra que se repite: “acompañamiento”, que supone una herramienta esencial para la sanación y el reconocimiento de su sufrimiento. Como dice el coordinador del 'Proyecto Repara', Miguel García-Baró, de sus heridas espirituales.

“La herida, el dolor que lleva resulta insondable, ya que se trata de algo que ha sido causado por alguien vinculado a la Iglesia. O ven la cara profunda de la Iglesia o se produce un daño no solo físico o psicológico, sino incluso espiritual que no hay manera de recuperar prácticamente”, ha planteado García-Baró.

Reconocer, Prevenir, atender y reparar: los pilares del 'Proyecto repara'

Desde hace más de cinco años, García-Baró realiza ese acompañamiento a las víctimas a través del reconocimiento, de la prevención, atención y reparación, y que son, precisamente, que son los cuatro pilares sobre los que se asienta el 'Proyecto Repara' de la archidiócesis de Madrid.

“Esas personas necesitan ser oídas, ver la cara auténtica de la Iglesia recuperada, que lo que les ocurrió es un fenómeno que condenamos todos con toda nuestra energía”.

Como ha dicho el Papa Francisco, la Iglesia está en el camino de acabar esta "execrable lacra” que son los abusos, pero una lacra que la Iglesia está afrontando con decisión y firmeza, escuchando y acompañando a los heridos y poniendo en marcha un programa de prevención en todo el mundo.