La selección musical de Alberto Herrera en el Día Mundial de la Radio

Si hay pocas personas que le puedan dar lecciones de música y músicos a Carlos Herrera, una de ellas es Alberto Herrera. En esta sección “padre e hijo” vivimos el duelo musical de dos personas que, por encima de los vínculos familiares, se admiran, se respetan y se retan en sus hallazgos musicales. La cosa suele quedar en tablas.

En el repaso de este jueves 13 de febrero, en el Día de la Radio, un día especial para un medio que perdura pese a los cambios, como en la música, Alberto comienza su sección con “I Can't Get no” de los The Rolling Stones. Después cambiamos radicalmente de estilo con Reeves & The Vandellas con “Dancing In the Street”. Tiempo también para repasar temas como "Be Good to Yourself" de Frankie Miller.

Todos los jueves, en Herrera en COPE, a partir de las 11.30 de la mañana Alberto Herrera visita los estudios de la Cadena COPE para rebuscar en su particular cajón de sastre y traer grandes canciones que, muchas veces, hemos olvidado o simplemente pasaron inadvertidas ante los grandes éxitos del momento.

