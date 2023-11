El autor valenciano continúa con 'Maldita Roma' su proyecto de "largo aliento" sobre la figura de Julio César. Es Santiago Posteguillo, uno de nuestros escritores más célebres y más aplaudidos por la crítica. Ha estado esta mañana en Herrera en COPE, para conocer aquellos aspectos más desconocidos de la historia de Roma, de esos espisodios que conocemos, pero de los que nos falta mucho por conocer.

Sin hacer mucho spoiler de la novela, ha comentado la razón por la que Julio César llegó a pronunciar esa frase ("maldita Roma") y ha contado por qué triunfó su triunvirato a pesar de no llevarse bien con los otros dos gobernantes. Sea como sea, también ha tenido tiempo de hablar de esa inclusión forzada en las series y películas, en donde habitualmente vemos a personas racializadas ocupar puestos de aristocracia.

Si bien está de acuerdo en la inclusión, asegura que nunca podremos enseñar a las generaciones más jóvenes las razones de los cambios y de aniquilar el racismo si presentamos las novelas y películas y series históricas con cambios sustanciales que no incluyen el racismo. "No deberíamos de confundir a la gente, Cleopatra no era negra" decía.