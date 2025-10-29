COPE
Podcasts
Herrera en COPE
Herrera en COPE_Carlos Herrera_imagen principal
Herrera en COPE

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, en 'Herrera en COPE'

Habla sobre el adelanto electoral y más asuntos en 'Herrera en COPE'

María Guardiola, en 'Herrera en COPE'
00:00

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, en COPE

Redacción Herrera en COPE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00 H | 29 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking