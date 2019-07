La magistral lección de historia de Herrera que muchos independentistas no querrán escuchar

Tiempo de lectura: 1



El reportaje "Llenguaferits" que se ha emitido este domingo en el programa "30 minuts" de TV3 denunciaba el serio peligro que corría la lengua catalana de desaparecer. En la pieza informativa se criticaba, por ejemplo, que los niños hablen en castellano en el patio del colegio, Netflix no doble o traduzca sus series al catalán o que altavoces inteligentes no reconozcan a sus 'dueños' si no les hablan en castellano. Hasta un activista pidió a la audiencia 'hablar' con los electrodomésticos de casa en catalán.