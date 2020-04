Herrera denuncia las artimañas del Gobierno para ocultar datos de forma irresponsable: «Estos cantamañanas...»

Carlos Herrera ha denunciado las circulares internas del Gobierno en las que se ponía en conocimiento la peligrosidad del coronavirus mientras se alentaba a acudir masivamente a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, 8M. El comunicador ha criticado que, mientras los miembros del Ejecutivo se cuidaban de no mantener reuniones presenciales, de mantener la distancia de seguridad y de no besarse, animaban a la ciudadanos a manifestarse. Herrera también ha censurado que se está intentando blanquear dichos errores tratando de vender el confinamiento como algo divertido en los medios de comunicación afines al Gobierno: “Los pesebritos”. Algo que, según ha advertido el comunicador, “debemos no olvidar”.