Choque entre Miquel Giménez y el portavoz del PSOE en el Congreso: "¿Me va a vetar también a mí?"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados Héctor Gómez ha defendido que el documento suscrito por su formación y otros de izquierdas para "tomar medidas" contra los periodistas que "rompen el clima de cordialidad" de la Cámara Baja no busca vetar a medios de comunicación sino atender "una queja". En su entrevista en "Herrera en COPE", el diputado canario ha señalado que este documento no es fruto de la queja de uno o varios portavoces. "Hace unos tres meses se vivió una incidencia entre una periodista de un grupo parlamentario y otro periodista. Esto hay que corregirlo y solucionarlo desde la perspectiva del diálogo", ha dicho.

Unas explicaciones que no han contentado al periodista y tertuliano de "Herrera en COPE" Miquel Giménez, que ha acusado al portavoz socialista de mentir. "Se está intentando hacer el cerco a dos periodistas", ha dicho en referencia a profesionales de medios como "Estado de Alarma" o "7NN", que han visto en estas últimas semanas como Echenique o Rufián se negaban a responder a sus preguntas para no participar "de la búrbuja mediática de la ultraderecha". "Yo no vetaría jamás a ningún periodista ni ningún medio por preguntar cosas que no pregunta la 'prensa trabajadita'. ¿Cree que esto se hace por la Ser o El País?", le ha dicho Miquel Giménez. El portavoz socialista ha lamentado que se le tilde de 'mentiroso' y niega que en el documento se refieran a periodistas concretos. "Simplemente se trasladan las anomalías que en el ámbito profesional los periodistas se están encontrando", ha insistido.

El periodista Bieito Rubido, tertuliano también de "Herrera en COPE", ha tildado por su parte de "inquietante" que "un partido comprometido con la democracia como el PSOE se sume a esta censura".

El escrito presentado por los partidos de izquierda denuncia el "comportamiento de algunas personas acreditadas en la sala de prensa" y que han protagonizado en los últimos tiempos algún encontronazo público con portavoces de grupos de izquierda. No obstante, en su escrito no citan expresamente a qué periodistas se refieren ni tampoco a los medios para los que trabajan. "Consideramos intolerables las faltas de respeto que se han producido hacia el personal de algunos grupos parlamentarios que rompen el clima de cordialidad y decoro entre periodistas, políticos y personal de los grupos parlamentarios", señalan. En su opinión, dicho comportamiento "desvirtúa las ruedas de prensa y genera un clima de tensión que dificulta el trabajo del resto de periodistas que realizan su labor con profesionalidad". "Lo que deberían ser comparecencias de actualidad parlamentaria se están convirtiendo en careos ideológicos", han añadido.

Por ello, los firmantes solicitan a la Cámara que tome las "medidas necesarias" para "restablecer el buen funcionamiento de las rueda de prensa en el Congreso, sin poner en riesgo la libertad de información y el buen clima en la sala de prensa que desde siempre se venía produciendo".

En las últimas semanas, tanto Gabriel Rufián como Pablo Echenique se han negado a contestar a periodistas de '7NN' o 'Estado de Alarma TV'. "No tendría ningún problema en contestarte si no pensase que contestarte sería una falta de respeto a los periodistas de verdad", dijo Echenique a un periodista de 'Estado de Alarma TV' en el mes de septiembre tras ser preguntado por el 'caso del Pollo Carvajal'. Mientras, el portavoz de ERC se ha negado de forma reiterada responder a cuestiones incómodas. "No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha", ha dicho.









Algunos políticos vivían muy cómodos con sus sueldazos públicos y sus circos mediáticos, como @gabrielrufian, hasta que llegó @edatvoficial para acabar con la “burbuja mediática” que lo protegía y hacerle las preguntas que otros medios no se atreven.#Rufiánrespondepic.twitter.com/xv2TkpXnNC — Estado de Alarma TV (@EstadoDAlarmaTV) November 30, 2021

